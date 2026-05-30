Conmoción en redes sociales por muerte de la influencer Paola Márquez

Paola Márquez, reconocida creadora de contenido mexicana, falleció a los 30 años, según confirmaron sus familiares y autoridades de San Luis Potosí.
La influencer acumulaba más de 1.7 millones de seguidores en redes sociales, donde compartía contenido sobre moda, estilo de vida y experiencias personales.
Originaria de Huehuetlán, San Luis Potosí, Paola Márquez se convirtió en una de las creadoras digitales más seguidas de su región.
La joven fue encontrada sin vida en su vivienda de la colonia Virreyes, en la capital potosina, durante la mañana del 30 de mayo.
Servicios de emergencia confirmaron que Paola Márquez ya no presentaba signos vitales al momento de ser localizada.
La Fiscalía General de San Luis Potosí abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de la creadora de contenido.
Dos días antes de su fallecimiento, Paola publicó un video acompañado de una frase que hoy genera conmoción entre sus seguidores.
Familiares, amigos y seguidores lamentaron la muerte de Paola Márquez, quien era conocida por su cercanía con la comunidad digital.
El padre de la influencer confirmó la noticia mediante un emotivo mensaje compartido en sus redes sociales.
El Gobierno Municipal de Huehuetlán expresó sus condolencias por el fallecimiento de la joven creadora de contenido.
Paola Márquez destacaba por mantener una comunicación cercana con sus seguidoras, creando espacios de diálogo y apoyo.
Miles de mensajes de despedida inundaron las redes sociales tras conocerse la muerte de la influencer potosina.
La creadora de contenido era admirada por mostrar una imagen auténtica y transparente en sus publicaciones diarias.
La muerte de Paola Márquez ha generado una profunda conmoción entre sus seguidores, quienes recuerdan su carisma y sensibilidad humana.