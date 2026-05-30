Mourinho lo quiere en el Real Madrid, joya se va del Barça y adiós al Milan

El mercado de verano empieza a tomar temperatura y los grandes clubes ya aceleran operaciones clave para reforzar sus plantillas.
Rafa Leão ha tomado la decisión de cerrar su exitoso ciclo en el AC Milan al término de la temporada. El atacante portugués considera que ha cumplido sus objetivos en San Siro y está preparado para afrontar un nuevo desafío en su carrera.
"Estoy orgulloso porque hice historia en el AC Milan, pero quiero un nuevo capítulo. Me siento listo para jugar en otra liga", aseguró el internacional luso.
El AS Monaco ha decidido ejecutar la opción de compra de 11 millones de euros incluida en el acuerdo de cesión de Ansu Fati.
El conjunto monegasco está satisfecho con el rendimiento del atacante español y quiere convertirlo en una pieza permanente de su proyecto deportivo. Mientras tanto, el FC Barcelona conservará un porcentaje sobre una futura venta una vez queden definidos los últimos detalles contractuales con el futbolista.
Andoni Iraola está a un paso de convertirse en el nuevo entrenador del Liverpool.
Arne Slot ha querido dedicar un emotivo mensaje a la afición del Liverpool tras confirmarse su salida del club. El técnico neerlandés recordó con orgullo los éxitos conseguidos durante su etapa al frente del equipo. "Ha sido un viaje increíble junto al Liverpool. Estoy muy agradecido por haber podido conquistar la Premier League la temporada pasada", expresó el entrenador.
Según Sky Sports, el Villarreal ha presentado una oferta formal al Rennes por Jordan James.
El Inter de Milán continúa trabajando intensamente en la incorporación de Curtis Jones.
Nicolás Otamendi ya es oficialmente nuevo jugador de River Plate. El experimentado defensor argentino firmó su contrato y reforzará la última línea del conjunto millonario.
La reconstrucción defensiva se ha convertido en una prioridad absoluta para el Real Madrid de cara a la próxima temporada.
Entre los nombres que más convencen a José Mourinho destaca Ibrahima Konaté, central que reúne potencia física, velocidad y capacidad para liderar la retaguardia durante muchos años.
Según informa TEAMtalk, el representante del futbolista ya ha comunicado a los clubes interesados que está enfocado en gestionar una salida que le permita aterrizar en el Barcelona.
Aunque todavía quedan aspectos por resolver en la operación, el deseo del jugador de unirse al Barça podría resultar determinante en el desenlace de las negociaciones.