Mourinho lo quiere en el Real Madrid, joya se va del Barça y adiós al Milan

Arne Slot ha querido dedicar un emotivo mensaje a la afición del Liverpool tras confirmarse su salida del club. El técnico neerlandés recordó con orgullo los éxitos conseguidos durante su etapa al frente del equipo. "Ha sido un viaje increíble junto al Liverpool. Estoy muy agradecido por haber podido conquistar la Premier League la temporada pasada", expresó el entrenador.