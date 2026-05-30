André Enoc, el niño hondureño parte rumbo al Kennedy Space Center de la NASA

El hondureño André Enoc Mejía Romero, de apenas 10 años, ha iniciado un recorrido que ya marca un hito en su corta trayectoria: representar por primera vez a Honduras en un programa de formación espacial de la NASA.
El menor viajó junto a su madre rumbo al Kennedy Space Center, en Cabo Cañaveral, Florida, donde participará del 1 al 7 de junio en un campamento educativo internacional enfocado en ciencia, tecnología y exploración del espacio.
La experiencia reúne a niños y jóvenes de distintos países y contempla entrenamientos en robótica, astronomía y tecnología aeroespacial. También incluye simulaciones de misiones espaciales y actividades de microgravedad diseñadas para formación científica.
Al finalizar el programa, André recibirá una certificación como aspirante a astronauta junior, reconocimiento que valida su participación en esta experiencia académica internacional.
Desde muy pequeño ha mostrado interés por la astronomía. Ha participado en cinco ediciones del NASA Space Apps Challenge, donde obtuvo el premio People’s Choice Award en 2023 y 2024.
Su desempeño académico también ha destacado en competencias nacionales de matemáticas, astronomía y astronáutica, posicionándolo como uno de los estudiantes más sobresalientes en el área científica en Honduras.
Es fundador de Exoplanets Lab, una iniciativa educativa con la que promueve el aprendizaje de la astronomía entre niños y jóvenes en Honduras y otros países de la región.
Además, se convirtió en el expositor más joven en participar en las Noches Astronómicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), un hecho sin precedentes dentro de ese espacio académico.
Su trayectoria ha sido reconocida a nivel internacional con el International Star Kids Awards 2025, que lo convirtió en el primer hondureño en ingresar a una comunidad global de niños prodigio.
También recibió el Young Global Icon Award 2026, otorgado a jóvenes con liderazgo en ciencia espacial y educación STEM.
Su madre, Lissa Mejía, ha sido una de sus principales impulsoras y agradeció el respaldo brindado por el Gobierno del presidente Nasry Asfura para hacer posible esta experiencia internacional.
La madre recordó que el mandatario recibió a André en Casa Presidencial meses atrás, donde el menor presentó sus proyectos científicos y compartió sus aspiraciones.