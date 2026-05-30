Anuncian ofensiva contra el crimen organizado en 40 municipios desde este lunes

El Gobierno de Honduras anunció que a partir de este lunes 1 de junio comenzarán “acciones contundentes” contra el crimen organizado, incluidas las maras y pandillas, que implicará la llegada de equipo tecnológico y apoyo internacional para intervenir inicialmente en 40 municipios con alta incidencia delictiva.
José Argueta, ministro de Comunicación y Estrategia, declaró que las medidas forman parte de una estrategia integral impulsada tras la participación del país en la cumbre "Escudo de las Américas", convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Según Argueta, el encuentro fue “un primer paso para que todos los gobiernos de Latinoamérica en conjunto trabajemos contra el crimen organizado, apoyados, por supuesto, por una potencia mundial como Estados Unidos en acompañamiento técnico, fortalecimiento de nuestras fuerzas y persecución del crimen”.
Además de la asistencia técnica y logística, Honduras recibirá equipo que reforzará capacidades operativas.
El plan contempla acciones iniciales en 40 municipios catalogados como de “alta peligrosidad”, donde la Secretaría de Seguridad ultima la planificación operativa.
Entre los 40 municipios figurán San Pedro Sula, El Progreso, el Distrito Central, La Ceiba, Tocoa, Danlí, Sulaco y Choluteca.
En la cumbre regional se acordó avanzar en la declaración de las maras y pandillas como organizaciones terroristas. Esto otorga “mayor margen de acción” y habilita marcos jurídicos y procedimientos más ágiles para capturar redes delictivas.
El Gobierno vincula las nuevas acciones con reformas internas como la creación reciente de la Agencia Nacional Contra el Crimen, por decreto legislativo, y procesos de saneamiento institucional.
El ministro de Comunicación y Estrategia destacó que, habrá procesos de depuración para asegurar que “las mejores personas” formen parte de los organismos de seguridad.