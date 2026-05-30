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Futbolista cancela su boda por culpa del Mundial 2026: Su pareja reacciona sin tapujos

El jugador decidió cancelar los planes de su boda para concentrarse por completo en su preparación rumbo a la Copa del Mundo.

  • Actualizado: 30 de mayo de 2026 a las 16:57 -
  • Redacción
Futbolista cancela su boda por culpa del Mundial 2026: Su pareja reacciona sin tapujos
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Increíble, pero cierto. Futbolista se ha visto obligado a cancelar su boda por culpa del Mundial 2026 que se estará realizando en Estados Unidos, Canadá y México respectivamente.

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Michael Woud ha tenido que posponer sus planes de boda...

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El futbolista se comprometió hace un año, cuando aún no tenía ni idea de que hoy estaría a punto de cumplir el sueño de jugar el Mundial 2026.
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El portero ​del Auckland FC, Michael Woud, ha tenido que posponer sus planes de boda tras ser convocado para la selección nacional de Nueva Zelanda.

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El arquero neozelandés tomó la decisión de posponer su boda tras recibir el llamado de su selección para disputar el Mundial 2026, un hecho que cambió por completo sus planes personales.
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Woud se había comprometido hace apenas un año con su prometida, Zana Renton, sin imaginar que meses después estaría en la órbita del seleccionador Darren Bazeley.
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. La pareja tenía previsto casarse durante las fechas del torneo, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Norteamérica, pero la convocatoria obligó a replantear todo.
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Lejos de generar conflicto, la decisión fue respaldada completamente por su pareja.
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El propio Woud aseguró que Renton entendió la magnitud de la oportunidad, destacando que disputar un Mundial es un evento único en la vida de cualquier futbolista. “No es un mal motivo para cancelar una boda; solo ocurre cada cuatro años”, expresó el arquero de 27 años.
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El guardameta también confirmó que la ceremonia no ha sido cancelada definitivamente, sino únicamente pospuesta.
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La nueva fecha está contemplada para el próximo año, lo que permitirá a la pareja celebrar sin la presión de un compromiso deportivo de tal magnitud.
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La historia reciente de Woud también está marcada por la resiliencia. Durante la temporada, perdió la titularidad en el Auckland FC tras un bajón de rendimiento, situación que parecía complicar sus aspiraciones internacionales. Sin embargo, una lesión de Oliver Sail le abrió nuevamente la puerta.
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El arquero aprovechó la oportunidad de forma contundente, recuperando su lugar y siendo pieza clave en el histórico título del Auckland en la A-League. Su actuación fue determinante, incluyendo una atajada en tanda de penales ante Melbourne City y una final impecable con portería en cero frente al Sydney FC.
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Gracias a ese cierre de temporada, Woud logró meterse en la lista final de Nueva Zelanda como tercer portero, por detrás de Max Crocombe y Alex Paulsen.
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Aunque su rol apunta a ser de apoyo, el propio jugador dejó claro que está listo para responder si se le requiere.
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