El médico tiktoker Livang Argüello fue arrestado tras la muerte de Jennyfer Reyes

El médico conocido en redes sociales como Livang Argüello fue arrestado el viernes 29 de mayo tras la muerte de una joven paciente en Nicaragua. Su caso se volvió viral en las últimas horas.
Las autoridades también detuvieron a otro cirujano y a un tercer implicado, mientras avanza la investigación por presuntas irregularidades en procedimientos estéticos.
El capturado fue identificado como Livang Clifford Argüello Molina, quien es conocido en plataformas digitales por difundir contenido sobre cirugías estéticas.
La Policía Nacional ejecutó la detención, luego del fallecimiento de Jennypher Reyes Castro, una joven de 24 años originaria de Matagalpa.
De acuerdo con la denuncia presentada por su esposo, la paciente se sometió a una lipoescultura en espalda y cintura, además de transferencia a glúteos, en una clínica ubicada en Managua.
El procedimiento habría tenido un costo de 3,500 dólares y se realizó después del 20 de mayo, según los datos preliminares del caso.
Horas después de recibir el alta médica, la joven comenzó a presentar complicaciones como dolor intenso, dificultad para respirar y visión borrosa.
Fue trasladada de emergencia a cuidados intensivos en Matagalpa, donde permaneció intubada mientras los médicos intentaban estabilizar su condición.
El diagnóstico posterior reveló complicaciones graves, entre ellas hemotórax, infección generalizada y embolia grasa, que finalmente provocaron su fallecimiento el 27 de mayo.
Este caso se suma a un proceso anterior contra el mismo médico, quien ya había sido declarado culpable por lesiones imprudentes en otra intervención estética.
A pesar de esa sentencia previa, las investigaciones señalan que el especialista habría continuado realizando cirugías en distintos pacientes.
El cuerpo de Jennypher Reyes Castro fue velado en Matagalpa y posteriormente sepultado tras una misa de cuerpo presente en la catedral de la ciudad.