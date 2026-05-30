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Hallazgo clave en la escena donde fue encontrado muerto el director Víctor Fiallos

Menos de 24 horas después de la partida de la menor Violeth Eunice Acosta, del mismo instituto, el director Víctor Fiallos fue hallado sin vida dentro de su oficina

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El caso de la muerte de Víctor Fiallos, director del Instituto Polivalente Brisas del Valle, ha causado consternación e impacto en la zona norte del país tras las nuevas conclusiones y hallazgos de las autoridades policiales.

 Foto: redes sociales / referencial
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Entre lágrimas y profundo dolor, familiares, amigos y docentes se reunieron en el velatorio para despedir al director Víctor Fiallos. En un inicio, el hecho fue reportado como un posible suicidio por ahorcamiento, versión que generó incertidumbre en la comunidad educativa.

 Foto: redes sociales
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Sin embargo, el subcomisario Sabillón, jefe policial de Chamelecón y Cofradía, confirmó en entrevista con JB Noticias que esa hipótesis inicial fue descartada tras las primeras diligencias.
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“No ha sido un ahorcamiento... no se trata de un suicidio sino de un homicidio”, declaró el oficial, al referirse a los hallazgos confirmados por Medicina Forense y la Fiscalía.

 Foto: redes sociales
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Según explicó, el levantamiento cadavérico permitió establecer que la muerte del docente fue provocada de manera violenta y no autoinfligida.

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El funcionario indicó que la investigación continúa en desarrollo, mientras equipos de la Dirección Policial de Investigaciones recopilan indicios en la escena del crimen.

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Sabillón señaló además que, en horas previas, la información preliminar apuntaba a un suicidio, pero esa versión cambió con los resultados forenses.

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Uno de los hallazgos clave, según la autoridad, es que la escena habría sido alterada para simular un suicidio y desviar la investigación.

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“Los hechores modificaron la escena para hacernos creer que se trataría de un suicidio”, explicó el subcomisario, al detallar los indicios recolectados.

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Entre las evidencias encontradas se menciona el uso de un arma blanca, lo que refuerza la tesis de un homicidio, según el informe policial.

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Además, en el lugar se habría dejado una nota con apariencia de carta suicida, la cual ahora es analizada como posible elemento de simulación. Las autoridades reiteraron que el caso sigue bajo investigación para identificar a los responsables de la muerte de Víctor Fiallos y esclarecer completamente lo ocurrido.

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Menos de 24 horas después de la muerte de la menor Violeth Eunice Acosta, de 14 años, del mismo instituto, el director fue hallado sin vida dentro del centro educativo.
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