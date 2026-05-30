"Modificaron la escena": Director fue asesinado en su oficina, dice la Policía

"Hasta el momento, los indicios que se han podido recabar en el escenario del hecho criminal nos indican que los hechores en un principio modificaron la escena para hacernos creer que se trataría de un suicidio. Sin embargo, el médico forense ha determinado que es un homicidio, ya que, aparte de la cuerda con la que quisieron aparentar el suicidio, hallaron indicios de que se utilizó un arma blanca para quitarle la vida al profesor", declaró Sabillón.