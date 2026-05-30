"Modificaron la escena": Director fue asesinado en su oficina, dice la Policía

Revelaciones del informe policial han dado un giro en el caso de la muerte del director de un centro educativo en Cofradía, Cortés. Víctor Fiallos, uno de los dirigentes académicos más importantes de ese sector, fue hallado sin vida ayer en su oficina del Instituto Polivalente Brisas del Valle.
La versión preliminar describía que Fiallos había sido hallado sin vida tras ahorcarse en su oficina del instituto. Sin embargo, horas después de diligencias policiales, nuevos detalles han surgido y darían un giro hacia un crimen y no un suicidio.
Juan Sabillón, comisionado policial, declaró anoche a JBNoticias que "estamos en la condición de poder informar que no se trata de un suicidio, sino de un homicidio". El jefe policial describió que Medicina Forense les entregó indicios que apuntan a un crimen.
Detalló que Fiallos habría sido ultimado con arma blanca y que los ejecutores modificaron la escena para hacer creer que se trató de un suicidio. Además de la cuerda -describe Sabillón- fue hallada una nota que haría creer que se trató de un suicidio. La Policía asegura que fue escrita por los autores del supuesto crimen.
Las investigaciones sobre la muerte del profesor continúan en desarrollo y, según informó el jefe policial, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizan la recolección de indicios que permitan identificar y capturar a los responsables del crimen.
De acuerdo con las primeras diligencias, las autoridades manejan la hipótesis de que la escena fue alterada para simular un suicidio. Sin embargo, los hallazgos forenses apuntan a que se trató de un homicidio.
"Hasta el momento, los indicios que se han podido recabar en el escenario del hecho criminal nos indican que los hechores en un principio modificaron la escena para hacernos creer que se trataría de un suicidio. Sin embargo, el médico forense ha determinado que es un homicidio, ya que, aparte de la cuerda con la que quisieron aparentar el suicidio, hallaron indicios de que se utilizó un arma blanca para quitarle la vida al profesor", declaró Sabillón.
La muerte del docente ha generado consternación en la comunidad educativa, donde era ampliamente reconocido por su trayectoria y aporte a la formación de estudiantes.
El caso también ha cobrado relevancia debido a que se conoció pocas horas después del fallecimiento de una alumna del mismo centro educativo, identificada como Violeth Eunice Acosta.
Según reportes preliminares, el hecho ocurrió la noche anterior en la colonia Victoria, en Cofradía.