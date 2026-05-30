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Horóscopo de hoy, 30 de mayo, predicciones de cada signo zodiacal

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  • Actualizado: 30 de mayo de 2026 a las 00:00 -
  • Agencia EFE
Horóscopo de hoy, 30 de mayo, predicciones de cada signo zodiacal
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Los astros estarán de tu parte para superar la difícil etapa emocional y personal que atraviesas.

 Fotos Shutterstock
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ARIES (21 de marzo - 20 de abril). El terreno de los sentimientos gana posiciones en tu vida en esta jornada; si tienes hijos, necesitarán de una atención extra y compresión para sus cosas, y además los amigos se distanciarán por rencillas recientes.

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TAURO (21 abril - 20 mayo). Tu pareja debería ser hoy el centro de atención, sorpréndela con alguna iniciativa inusual, porque últimamente no has estado demasiado pendiente de ella. Tendrás que recuperar el tiempo perdido si quieres seguir en la buena senda.

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GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Sentimentalmente te encuentras en un buen momento, con relaciones muy fluidas con tu pareja, pero tienes que buscar a algunos amigos para recibir consejo y apoyo en determinados temas en que sólo ellos te pueden ayudar.

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CÁNCER (22 junio - 22 julio). Recupera las citas sorpresa con tu pareja para dar algo de emoción a vuestra relación, que parece haber estado dormida durante algún tiempo. En el terreno laboral, ten un poco de paciencia pues se cumplirán tus deseos.

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LEO (23 julio - 22 agosto). No te dejes llevar por ideas extrañas a tu núcleo sentimental y confía en tu pareja. Juntos podéis hacer planes para el futuro sin la injerencia de terceras personas, solamente oyendo sus consejos.

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VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Dentro de las tensiones de una semana complicada, el día será una especie de balsa de aceite, muy propicio para las relaciones personales relacionadas con actividades novedosas que aparecerán en tus momentos de ocio.
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LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Te sentirás en el lado opuesto al de todo el mundo; llevarás la contraria a todos y en el terreno familiar, esta actitud te creará problemas. Cuida tus prontos e impulsos, y todo pasará con relativa tranquilidad. Evita excesos con la comida.

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ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Hay un tema en el trabajo que te inquieta y te descoloca a partes iguales. Debes poner en orden tus ideas y establecer ciertos puntos y prioridades. Estarás algo nervioso e irritable, y tendrás que recurrir al deporte para combatir ese estado de ánimo.

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SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Intenta no pensar en lo que los demás digan u opinen de ti, céntrate en trabajar tu autoestima para alcanzar tus objetivos sin trabas. Los astros estarán de tu parte para superar la difícil etapa emocional y personal que atraviesas.

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CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Jornada de grandes momentos para la comunicación, también la amorosa. La muestra de afecto por parte de los amigos te hará instalará una sonrisa en la cara que será difícil borrar, por mucho que te fastidien en el trabajo.

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ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Estarás en disposición de dar el salto hacia nuevas formas de vida que combinen mejor con la idea que tienes de tu persona y de tu entorno. Tus condiciones personales y laborales lo facilitarán ahora y quedará en tus manos arriesgarte.

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PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Los astros te favorecen ahora en el tema del amor, abriendo una etapa intensa en tu vida afectiva y sexual. Si buscas pareja, deberás distinguir muy bien entre los fogonazos del deseo y la verdadera luz del amor.

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