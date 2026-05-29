Celebración: 50 años de historia de la Media Maratón La Prensa

Cinthya Ortíz, Tania Corona, Arturo Nolasco,
Tania Bobadilla y Lizza Bobadilla
Kelvin Coello, Mario Figueroa y Heber Betancourt
Alfonso Medina y Adolfo Hung Pacheco, creador de la Media Maratón de La Prensa
Guillermo Mahchi, Mario Valladares, Daniel Rodríguez, Asael Talavera
Daniel Rodríguez y Jimmy Núñez
Waldo Zavala, Erlin Varela y Nahún Aguilar
Josué Moreno, Suany Gómez, José Rosales y Alejandro Echeverría
Marell Andino y Aldy González
Eder Escalante, Luis Chinchilla, Ismael Rápalo
Virgilio Barahona, Ledys Bautista y Lester Banegas
Lizza Bobadilla de Handal, Afif Handal y Ana María Reyes
Glenda Hernández, Doris Fernández, Arlene Castellón
Zayra Caballero y Glenda Estrada
Karen de Lemus y Max Lemus
Yessica Espinal, Eddy Montalván y Kenia García
Lourdes Barrientos, Patricia Wilson y Melissa Villegas
Rodrigo Canahuati, Lisseth García, Zayra Caballero y Arturo Nolasco
Gabriela López y Tania Bobadilla
Lorena Milla y Grace Merlo
Rony Zelaya y Shin Fujiyama
Lesbia Ruiz, Fredy López y Lilia Gómez
Julia Murillo y Norma Mencía