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Celebración: 50 años de historia de la Media Maratón La Prensa

Grupo OPSA y sus aliados ofrecieron una cena de honor por las cinco décadas de disciplina, perseverancia y pasión por el atletismo nacional.

  • Actualizado: 29 de mayo de 2026 a las 18:20 -
  • Marisol Soto
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Cinthya Ortíz, Tania Corona, Arturo Nolasco,

Fotos: Yoseph Amaya
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Tania Bobadilla y Lizza Bobadilla
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Kelvin Coello, Mario Figueroa y Heber Betancourt
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Alfonso Medina y Adolfo Hung Pacheco, creador de la Media Maratón de La Prensa
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Guillermo Mahchi, Mario Valladares, Daniel Rodríguez, Asael Talavera
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Daniel Rodríguez y Jimmy Núñez
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Waldo Zavala, Erlin Varela y Nahún Aguilar
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Josué Moreno, Suany Gómez, José Rosales y Alejandro Echeverría
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Marell Andino y Aldy González
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Eder Escalante, Luis Chinchilla, Ismael Rápalo
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Virgilio Barahona, Ledys Bautista y Lester Banegas

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Lizza Bobadilla de Handal, Afif Handal y Ana María Reyes
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Glenda Hernández, Doris Fernández, Arlene Castellón
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Zayra Caballero y Glenda Estrada
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Karen de Lemus y Max Lemus
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Yessica Espinal, Eddy Montalván y Kenia García
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Lourdes Barrientos, Patricia Wilson y Melissa Villegas
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Rodrigo Canahuati, Lisseth García, Zayra Caballero y Arturo Nolasco
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Gabriela López y Tania Bobadilla
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Lorena Milla y Grace Merlo
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Rony Zelaya y Shin Fujiyama
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Lesbia Ruiz, Fredy López y Lilia Gómez
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Julia Murillo y Norma Mencía
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