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Agenda de entretenimiento: ¿Qué hacer este fin de semana?

Presentaciones musicales, comida y otras actividades para disfrutar con amigos, en pareja o con toda la familia.

  • Actualizado: 29 de mayo de 2026 a las 18:03 -
  • La Prensa
Agenda de entretenimiento: ¿Qué hacer este fin de semana?
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Un fin de semana de música y muchas actividades más podrán disfrutar los sampedranos. La agenda se inicia este viernes 29 de mayo en los diferentes restaurantes y bares de la ciudad, en donde se presentarán artistas y bandas nacionales para deleitar al público con varios repertorios dedicados a grandes artistas. También continúan las actividades dedicadas a mamá. Pues para cerrar el mes de mayo las plazas y centros comerciales han preparado una serie de dinámicas para disfrutar en familia.

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Fiesta de la música en la plaza de las banderas:

La Alianza Francesa invita a su gran Fiesta de la Música este sábado a partir de las 6:00 pm. Habrá música en vivo con artistas invitados, deliciosa gastronomía francesa y mucho más. La entrada es gratuita.

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Sábado bazar y música en mega mall:

Este sábado llega el Mamá Fest: Música & Bazar a Mega Mall. Música en vivo, bazar de emprendedores y diversión en familia a partir de la 1:00 pm.
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Sábado glam fun day en town center:

Vive una tarde llena de diversión, belleza y momentos especiales en el Glam Fun Day en Town Center. Disfruta de actividades gratis como trenzas, uñas, maquillaje, mimosas, nieves y juegos a partir de las 4:00 pm.

 Deagreez / Getty Images/iStockphoto
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Sábado homenaje a Soda Stereo y Héroes del Silencio:

Rock, energía y nostalgia en el mejor ambiente de San Pedro Sula. Roberto Caicedo realizará un gran show de homenaje a estos grandes artistas el sábado 30 de mayor a partir de las 10: 30 pm en La Taberna Stage.

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Viernes tributo a vilma palma, juanes y maná:

Gus Varela y su agrupación se presentarán este viernes en Titos Garden a partir de las 9:00 pm con un grandioso repertorio. Para reservaciones puede llamar al número de teléfono 9290-9307.

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