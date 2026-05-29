"Mourinho firma con Real Madrid" y revelan los fichajes que pide el técnico

Real Madrid se encuentra sin entrenador tras confirmarse el adiós de Álvaro Arbeloa en el final de temporada. Los rumores apuntan a que Mourinho ocupará ese lugar.
La institución blanca no atraviesa su mejor momento y parte de los aficionados piden el regreso de Mourinho a los banquillos del club.
Sin embargo, el Real Madrid aún no puede anunciar al que será su próximo entrenador, ya que se llevarán a cabo las elecciones para la presidencia y, si no hay ninguna sorpresa, Florentino seguirá al mando.
De continuar, ya hay un objetivo claro - y aunque no lo ha declarado públicamente -, el mandatario tiene como candidato principal a Mourinho.
"Es un buen entrenador claramente pero no lo voy a anunciar porque todavía no he hablado con Mourinho", afirmó Florentino en una entrevista con Televisión Española.
Mourinho figura entre los favoritos para dirigir al Real Madrid, club al que ya entrenó entre 2010 y 2013. Ahora surgen más detalles y desde Europa afirman que el entrenador ya habría firmado para regresar a Madrid.
Desde The Athletic afirman que: "José Mourinho firma contrato como nuevo entrenador del Real Madrid".
El reconocido medio sacó a la luz detalles del contrato y la duración del mismo. Aseguran que Mourinho estaría ligado al Real Madrid hasta junio del 2029.
Asimismo, detallan que el acuerdo se habría firmado la pasada semana y la operación estaría cerrada, por lo que solo faltaría el anuncio público.
Además, The Athletic informa que ya se está trabajando en el futuro cuerpo técnico y los fichajes que necesita el club para la próxima temporada.
Mourinho ya habría informado los fichajes prioritarios para la siguiente campaña, entre ellos la defensiva y mediocampo.
Por su parte, Fabrizio Romano también confirmó que: "Todos los acuerdos entre José Mourinho, el Real Madrid y el Benfica para su salida están cerrados desde la semana pasada".
"Está todo listo para que suceda después de las elecciones, un plan claro de Florentino Pérez", complementó.
"Han comenzado las conversaciones internas iniciales sobre los objetivos de fichajes, con un enfoque prioritario en los defensores", afirmó.
De concretarse su regreso, el portugués estaría de nuevo en el club 13 años después de su salida.