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"Mourinho firma con Real Madrid" y revelan los fichajes que pide el técnico

"Acuerdos cerrados": Surgen nuevos detalles sobre la posible llegada de Mourinho al Real Madrid y destapan los fichajes que pide.

Mourinho firma con Real Madrid y revelan los fichajes que pide el técnico
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Real Madrid se encuentra sin entrenador tras confirmarse el adiós de Álvaro Arbeloa en el final de temporada. Los rumores apuntan a que Mourinho ocupará ese lugar.
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La institución blanca no atraviesa su mejor momento y parte de los aficionados piden el regreso de Mourinho a los banquillos del club.
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Sin embargo, el Real Madrid aún no puede anunciar al que será su próximo entrenador, ya que se llevarán a cabo las elecciones para la presidencia y, si no hay ninguna sorpresa, Florentino seguirá al mando.
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De continuar, ya hay un objetivo claro - y aunque no lo ha declarado públicamente -, el mandatario tiene como candidato principal a Mourinho.
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"Es un buen entrenador claramente pero no lo voy a anunciar porque todavía no he hablado con Mourinho", afirmó Florentino en una entrevista con Televisión Española.
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Mourinho figura entre los favoritos para dirigir al Real Madrid, club al que ya entrenó entre 2010 y 2013. Ahora surgen más detalles y desde Europa afirman que el entrenador ya habría firmado para regresar a Madrid.
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Desde The Athletic afirman que: "José Mourinho firma contrato como nuevo entrenador del Real Madrid".
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El reconocido medio sacó a la luz detalles del contrato y la duración del mismo. Aseguran que Mourinho estaría ligado al Real Madrid hasta junio del 2029.

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Asimismo, detallan que el acuerdo se habría firmado la pasada semana y la operación estaría cerrada, por lo que solo faltaría el anuncio público.
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Además, The Athletic informa que ya se está trabajando en el futuro cuerpo técnico y los fichajes que necesita el club para la próxima temporada.

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Mourinho ya habría informado los fichajes prioritarios para la siguiente campaña, entre ellos la defensiva y mediocampo.
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Por su parte, Fabrizio Romano también confirmó que: "Todos los acuerdos entre José Mourinho, el Real Madrid y el Benfica para su salida están cerrados desde la semana pasada".
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"Está todo listo para que suceda después de las elecciones, un plan claro de Florentino Pérez", complementó.
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"Han comenzado las conversaciones internas iniciales sobre los objetivos de fichajes, con un enfoque prioritario en los defensores", afirmó.
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De concretarse su regreso, el portugués estaría de nuevo en el club 13 años después de su salida.
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