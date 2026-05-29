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Luis Enrique los recupera: alineación del PSG para la final de Champions League

Este sería el posible once titular del PSG para medirse al Arsenal en la final de la Champions League.

Luis Enrique los recupera: alineación del PSG para la final de Champions League
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El París Saint-Germain ya tendría definido el equipo con el que buscará conquistar una nueva UEFA Champions League.
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La gran final de la UEFA Champions League promete emociones de principio a fin. El París Saint-Germain llega a Budapest con la misión de defender la corona conquistada la temporada pasada y convertirse en el primer club en ganar dos Champions consecutivas desde el Real Madrid de la era de Zinedine Zidane.
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El equipo de Luis Enrique ha demostrado una mezcla perfecta de talento, velocidad y madurez competitiva que lo tiene nuevamente a las puertas de la gloria europea.
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Matvey Safonov: El guardameta ruso apunta a ser el dueño del arco parisino en la cita más importante de la temporada.
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Achraf Hakimi: El lateral marroquí ya está recuperado y es una de las principales armas ofensivas del PSG.
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Marquinhos: El capitán representa el liderazgo y la jerarquía dentro del conjunto parisino.
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Willian Pacho: El defensor ecuatoriano se ha consolidado como una pieza fundamental en el esquema de Luis Enrique.
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Nuno Mendes: El portugués ofrece equilibrio entre defensa y ataque por el costado izquierdo.
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Fabián Ruiz: El mediocampista español aporta experiencia, criterio y calidad en la circulación del balón.
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Vitinha: Considerado el cerebro del PSG, el portugués es el encargado de marcar el ritmo del juego.
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Joao Neves: A pesar de su juventud, el portugués se ha convertido en uno de los mediocampistas más completos del equipo.
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Désiré Doué: La joven joya francesa apunta a ocupar una de las posiciones ofensivas.
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Ousmane Dembélé: El delantero francés llega como una de las grandes figuras del conjunto parisino.
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Khvicha Kvaratskhelia: El georgiano es capaz de inventar jugadas imposibles, encarar rivales y definir partidos con una acción individual, será una de las principales amenazas para la defensa del Arsenal.
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