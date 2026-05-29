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Toy Story 5 conquista Londres con un adelanto de 45 minutos

Tom Hanks, Tim Allen y el elenco de Toy Story 5 presentaron en Londres un adelanto de 45 minutos de la nueva película de Pixar.

  • Actualizado: 29 de mayo de 2026 a las 16:28 -
  • Agencia EFE
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Los protagonistas de Toy Story 5 y los actores que les dan voz en la versión original conquistaron este miércoles al público londinense durante la presentación de la quinta entrega de la franquicia animada de Disney Pixar, donde se proyectó un adelanto de 45 minutos de la película, que llegará a los cines en junio.

 Foto EFE
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El emblemático Buzz Lightyear, acompañado por Woody y Jessie, desfiló por la alfombra roja instalada en Leicester Square, en la capital británica, en un acto que despertó la nostalgia de varias generaciones y celebró más de tres décadas de historia de la saga.

 TOLGA AKMEN / EFE
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Antes de ingresar al evento, el actor estadounidense Tom Hanks, voz de Woody, saludó brevemente a los asistentes desde una de las vallas que rodeaban la alfombra roja, provocando la euforia de los seguidores que intentaban captar imágenes con sus teléfonos móviles.

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Junto a él estuvieron Tim Allen, voz de Buzz Lightyear; Joan Cusack, voz de Jessie; el director Andrew Stanton y la actriz estadounidense Greta Lee, quien se incorpora a la franquicia para interpretar a Lilypad, una tableta electrónica.

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La sala del cine Odeon Leicester Square se transformó por unos instantes en el universo de Toy Story cuando Hanks pronunció la emblemática frase: “¡Alguien viene!”. Como los personajes que interpretan en pantalla, los asistentes permanecieron inmóviles en sus asientos.

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“Cuando vi esta frase la primera vez, sentí que resumía toda la lógica de este universo. Nadie preguntará, porque no hay nadie que piense que cuando abandonamos la habitación, todos los juguetes se levantan y hablan de nosotros. Y sí, sí que lo hacen”, comentó el actor durante un coloquio previo a la proyección.

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Hanks también relató que, cuando visita Disneyland junto a sus nietos y observa a Woody interactuar con otros personajes de Disney, se siente “una de las personas más afortunadas del mundo” y parte de “una maquinaria de alegría infinita”.

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Por su parte, Allen aseguró que la secuencia inicial de la nueva película es una de sus favoritas y afirmó que lo convirtió en el “fan más feliz” de Buzz Lightyear.

“Cuando comience la película, van a ver cómo ponen más Buzz en esta historia, y diría que más divertido”, señaló.

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Toy Story 5 regresa a la casa de Bonnie. En esta ocasión, los padres de la niña le regalan una tableta electrónica llamada Lilypad con la intención de ayudarla a relacionarse con otras niñas de su edad.

Sin embargo, el dispositivo amenaza con acaparar toda su atención y desplazar a los juguetes tradicionales, planteando un conflicto entre el entretenimiento digital y el juego clásico. En la imagen, la actriz Greta Lee quien le da voz a Lilypad ​​​​​​.

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La película también muestra una mayor participación de Jessie, la vaquera del grupo, cuya historia tendrá un papel más relevante y permitirá explorar aspectos de su pasado.

En la imagen vemos a la actriz estadounidense y miembro del reparto Joan Cusack que posa con el personaje de Jessie en el evento de lanzamiento de 'Toy Story 5.

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Además de Lilypad, la quinta entrega incorpora nuevos personajes, entre ellos Pizza con gafas, que cuenta con la voz del cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien participa con diálogos en español en un breve cameo.

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Tras la exhibición del adelanto de 45 minutos, los asistentes abandonaron la sala con numerosas incógnitas sobre el desenlace de la historia, que permanecerá bajo reserva hasta su estreno oficial.

Toy Story 5 llegará a los cines de España el 17 de junio y un día después a varios países de Latinoamérica.

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