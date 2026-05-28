Expo HORECA Honduras 2026 consolida su liderazgo regional en SPS

Expo HORECA Honduras 2026 reunió a empresarios, chefs y expertos internacionales en una edición enfocada en innovación y turismo.
Más de 5 mil profesionales participaron en Expo HORECA Honduras 2026, uno de los encuentros más importantes del sector HORECA en Centroamérica.
Eva Ballarín abrió la agenda académica con una conferencia sobre las tendencias que están transformando el turismo mundial.
Conferencias magistrales y workshops marcaron la cuarta edición de Expo HORECA Honduras en San Pedro Sula.
La inteligencia artificial fue protagonista durante Expo HORECA 2026 con talleres y experiencias en tiempo real.
Empresarios hondureños participaron en workshops enfocados en innovación, rentabilidad y cultura de servicio.
Grupo Financiero de Occidente reafirmó su respaldo al turismo y la gastronomía durante Expo HORECA 2026.
Líderes del sector analizaron oportunidades de inversión y crecimiento turístico para Honduras y Centroamérica.
El evento reunió a representantes de hoteles, restaurantes y cafeterías de más de 40 localidades del país.
La gastronomía hondureña e internacional tuvieron un espacio especial dentro de Expo HORECA con paneles y conferencias especializadas.
Los asistentes conocieron nuevas estrategias para mejorar la rentabilidad de hoteles y restaurantes.
Expo HORECA Honduras continúa consolidándose como una de las plataformas más importantes del sector en Centroamérica.
Workshops interactivos permitieron a empresarios evaluar fortalezas y áreas críticas de sus negocios en tiempo real.
Expertos internacionales compartieron herramientas prácticas para fortalecer la competitividad empresarial.
El evento ofreció espacios de networking, formación y oportunidades de inversión para el sector HORECA.
El chef Javier Tábora y el creador de contenido, Teto Rivera, durante la preparación de la degustación de Del Corral.
Eva Ballarín destacó el potencial de Honduras para convertirse en un destino turístico más competitivo.
Expo HORECA 2026 integró innovación, tecnología y turismo en una agenda enfocada en resultados reales.
Los asistentes participaron en masterclasses sobre café, franquicias y experiencia de servicio en restaurantes.
El turismo fue presentado como uno de los principales motores económicos de Honduras durante Expo HORECA.
Ligia Illescas, directora de Expo Horeca, durante sus palabras de bienvenida y presentación de Expo Horeca Honduras 2026. Ella fue quien anunció que el evento ahora se realizará por primera vez de forma regional, la primera edición de Expo HORECA LATAM 2027 tendrá lugar en Panamá.
Conferencias y paneles analizaron el futuro del turismo, la gastronomía y la hotelería en la región.
Empresarios y emprendedores fortalecieron sus conocimientos en marketing digital y transformación tecnológica.
Se destacó la importancia de profesionalizar la industria turística y gastronómica en Honduras.
Las actividades académicas incluyeron talleres sobre rentabilidad, digitalización y cultura organizacional.
Los asistentes exploraron tendencias globales enfocadas en innovación gastronómica y experiencia del cliente.
Expertos internacionales coincidieron en el potencial de Honduras dentro del turismo regional.
Las conferencias permitieron analizar cómo la inteligencia artificial impacta la competitividad empresarial.
El primer día de Expo HORECA 2026 cerró con un balance positivo y una amplia participación del sector empresarial.
La cuarta edición del evento ejemplificó su liderazgo como punto de encuentro del sector HORECA en Honduras.
Brontë Connection destacó el crecimiento regional que ha tenido Expo HORECA desde su creación en el país.
La agenda académica incluyó espacios especializados para fortalecer habilidades directivas y operativas.
El evento permitió generar alianzas estratégicas entre empresarios y representantes de la industria turística.
Marcas reconocidas como Cargill, Progcarne, Samsung, Del Corral, Enerzucar, Supermercados El Colonial, entre otros, fueron parte de los cientos de stands exhibidos.
Exquisitos bocadillos fueron compartidos con los asistentes, quienes pudieron comer desde cortes de carnes, ensaladas, bebidas variadas, y mucho más.
Las actividades siguen el viernes 29 de mayo en Expocentro, donde la agenda sigue nutrida de masterclasses, talleres y conferencias.