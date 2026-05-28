Barcelona sacude el mercado con tres fichajes bomba, Real Madrid vende y PSG a la carga

Pedri no piensa en salir del Barcelona y no escucha ofertas. "Siempre escuchas cuando te dicen [que hay otros equipos interesados], pero en mi interior estaba pensando que era el Barça donde quería quedarme", asegura sobre el momento en que han surgido pretendientes. "Al Barça no lo voy a cambiar por nada. Puedo escuchar a cualquiera , pero para mí el Barça es lo mejor que hay", agregó el centrocampista canario en 'Fútbol con acento canario'.