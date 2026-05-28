Barcelona sacude el mercado con tres fichajes bomba, Real Madrid vende y PSG a la carga

El mercado de fichajes de Europa ya está abierto y los grandes equipos europeos empiezan a fichar y a vender. Estos son los principales movimientos del día jueves 28 de mayo.
Según ha avanzado Fabrizio Romano, el técnico brasileño Filipe Luis, ex de Palmeiras, que llegó a ser tentado por equipos como Chelsea o Bayer Leverkusen, será nuevo entrenador del Monaco en la Ligue 1 y firmará hasta junio de 2028.
El Atlético de Madrid estarían intentando reforzar el centro del campo con Javi Guerra, opción que no se pudo concretar hace unos mercados. El centrocampista de 24 años tiene varios intersados en la Premier como, Manchester United, Arsenal, o Newcastle United, por lo que el club colchonero deberá darse prisa en fichar al jugador por el que el Valencia pide 40 millones de euros.
El Levante confirmó este jueves la salida de José Luis Morales, “leyenda y símbolo del levantinismo”, y que deja el club como el jugador con más partidos y más goles como levantinista en el fútbol profesional.
El RCD Mallorca ha anunciado la renovación de Martín Demichelis como entrenador del primer equipo hasta junio de 2028, confirmando su confianza en un técnico que dejó al equipo a las puertas de la salvación en la Liga Española, pero que terminó descendiendo. El objetivo será volver a Primera División.
¡PSG a la carga! Los diarios franceses aseguran que el equipo parisino está muy interesado en Ayyoub Bouaddi. El mediocentro del Lille ha hecho una gran temporada y desde París se ha seguido de cerca su evolución. Ya han habido contactos que, sin embargo, no han llegado aún a concretar las cifras puesto que ambas partes se habrían citado para después del Mundial.
Los medios ingleses dan por hecho el fichaje de Andy Robertson por el Tottenham. El lateral escocés del Liverpool abandonará este verano el cuadro 'red' y su destino parece marcado. Roberto de Zerbi le quiere en su equipo.
El Manchester City trabaja en la confección de la plantilla para la temporada que viene y Nico González no está en los planes del equipo. El centrocampista, que llegó de la mano de Guardiola a razón de 60 millones de euros, se ha devaluado. Transfermarkt sitúa su precio actual en unos 45 millones y, según The Times, es muy probable que este verano salga del conjunto 'citizen'.
Pedri no piensa en salir del Barcelona y no escucha ofertas. "Siempre escuchas cuando te dicen [que hay otros equipos interesados], pero en mi interior estaba pensando que era el Barça donde quería quedarme", asegura sobre el momento en que han surgido pretendientes. "Al Barça no lo voy a cambiar por nada. Puedo escuchar a cualquiera , pero para mí el Barça es lo mejor que hay", agregó el centrocampista canario en 'Fútbol con acento canario'.
El Arsenal busca darle salida a Gabriel Jesús. El delantero brasileño ha perdido mucho protagonismo con Mikel Arteta y vería con buenos ojos cambiar de aires y salir del conjunto 'gunner', que fija un precio de salida de unos 25 millones de euros, según The Athletic.
El central italiano Alessandro Bastoni, que interesaba al Barcelona, parece alejarse del Camp Nou y, en estos momentos, está más cerca de quedarse en el Inter de Milán. Giuseppe Marotta, presidente del club italiano, lo dejó claro en unas declaraciones a DAZN: "Creo que nuestros aficionados pueden estar tranquilos con su situación. Nunca ha pedido salir, está muy contento aquí y nosotros no somos un club vendedor. Creo que Bastoni se quedará no nosotros".
El Real Madrid busca reforzar su centro del campo y el jugador que más está sonando con fuerza es el de Enzo Fernández. Sin embargo, la operación parece muy complicada pese al deseo del jugador de cambiar de aires. Según TalkSport, el Chelsea quiere seguir contando con él y sólo le dejaría salir por un precio cercano a 140 millones de euros, algo que el equipo blanco no estaría muy por la labor de desembolsar.
Davide Ancelotti, el hijo del seleccionador brasileño Carlo Ancelotti, parece estar muy cerca de llevar las riendas del Lille de la Ligue 1. Con tantos partidos en la órbita como asistente: Real Madrid, PSG, Bayern de Múnich, Napoli y Everton. Y en el Botafogo como primer entrenador, se ha convertido en el favorito del club francés. Según Marca, las conversaciones avanzan y ya parece haber acuerdo.
Massimiliano Allegri será el nuevo entrenador del Napoli. Según afirma Fabrizio Romano, el acuerdo está cerrado. Se irá del Milan pero no muy lejos, ya que seguirá estando en la Serie A.
Florentino Pérez fue preguntado por el futuro de Vinicius en el Real Madrid: “¿Vinicius Jr? Espero que renueve el contrato. Es uno de los mejores del mundo”, dijo el presidente merengue.
El Osasuna ha llegado a un acuerdo con su jugador Mauro Echegoyen para renovar su contrato hasta el 30 junio de 2028 con la opción de prolongar por dos campañas más.
El Levante está muy cerca de confirmar su primer fichaje de cara a la próxima temporada. Enzo Bardeli, centrocampista francés de 25 años de edad, llegará libre procedente del Dunkerque de la segunda división francesa y firmará para hasta junio de 2029. Competencia para Kervin Arriaga.
Míchel Sánchez (50 años) no seguirá en el Girona la próxima temporada. Tras el descenso del equipo catalán a la Segunda División, el club ha anunciado este jueves que deja de ser el entrenador del primer equipo.
El delantero inglés Anthony Gordon ha llegado este jueves al aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat para pasar la revisión médica previa a la firma de su contrato como nuevo jugador del Barça para las próximas cinco temporadas, procedente del Newcastle. Está amarrado.
Después de fichar a Anthony Gordon, el Barcelona se lanza con todo por Julián Alvarez, el gran deseado por la bancada culé. Según Matteo Moretto, el conjunto azulgrana se reunió en Londres con los agentes del jugador para hacerles saber su interés y sus posturas están más cercanas que nunca. Así pues, club y jugador podrían tener ya un acuerdo, pero falta lo más difícil: convencer al Atlético de Madrid. Cada vez más cerca para que el argentino vaya al Barça.
El otro gran fichaje que el Barcelona quiere cerrar en el mercado es el de Bernardo Silva. De acuerdo con el periodista Nicolò Schira, el club culé estaría muy cerca de cerrar el fichaje del mediocampista portugués como agente libre. El luso firmaría hasta 2028 con opción a 2029, luego de que la entidad azulgrana superara la competencia de varios equipos interesados.
El Getafe CF ha ejecutado la opción de compra acordada con el Real Madrid para cerrar el fichaje del joven centrocampista Mario Martín, según anunció este jueves el club azulón. El volante, de 22 años, firma por cuatro años hasta junio de 2030. El club blanco recibió el pago de 3,5 millones de euros por la venta.
Según informa Daily Mail, el Manchester United estaría muy interesado por Aurelian Tchouameni, tras la actual temporada del Real Madrid y los conflictos que ha atravesado el club, su salida podría convertirse en una realidad. Pero, actualmente el que parece estar más cerca es el mediocampista del Atalanta, Ederson. Todo apunta a que el brasileño podría convertirse en el primer fichaje de la era de Michael Carrick. El United está muy atento al mercado.
Andrea Cambiaso, lateral izquierdo de la Juventus, se ha convertido en una alternativa muy seria para el FC Barcelona. El club azulgrana busca soluciones en el costado zurdo y el precio de este jugador es de 40 millones de euros. La prioridad sigue siendo Joao Cancelo, pero la dirección deportiva no quiere quedarse sin plan B si la operación se complica.
Vedat Muriqi abandonará este verano el Mallorca tras el descenso del equipo y después de marcar 23 goles, quedando sólo a dos del Pichichi Mbappé. El delantero kosovar podría ser traspasado al Fenerbahçe, equipo con el que jugo la temporada 2019/2020. El club español pide 18 millones de euros.
La Real Sociedad está abierta a vender Álex Remiro este verano. El portero, que finaliza contrato en 2027, quiere un nuevo desafío y podría irse por alrededor de entre 8 y 10 millones de euros, el precio tasado por los donostiarras. El FC Barcelona le sigue de cerca y valorarían su incorporación, pero primero necesita resolver su situación de portero. Joan García es titular intocable, Szczesny se quedará, y tanto Ter Stegen como Iñaki Peña necesitan salidas antes de que el Barça pueda moverse.