Real Madrid contacta a crack y piden 140 millones por él: golpe a Xabi Alonso

Real Madrid prepara un bombazo en el mercado: contactan a crack y Xabi Alonso podría perderlo para su nuevo proyecto.
Para nadie es un secreto que la temporada del Real Madrid fue un fracaso: se despidió sin títulos y con varios problemas a lo interno.
Es por que ello que la institución blanca ya se alista para la próxima temporada: primero confirmando bajas y luego iniciando contactos con los posibles fichajes.
Los primeros en decir adiós fueron David Alaba y Dani Carvajal, quiénes ya tuvieron su despedida con el club.
Asimismo, lo hará Álvaro Arbeloa, quien llegó para sustituir a Xabi Alonso en enero tras su sorpresivo despido.
Es por ello que, luego de una temporada para el olvido, el Real Madrid hace borrón y cuenta nueva y ya empieza a gestionar los cambios para renovar su plantilla.
Y es que, medios de Inglaterra han desvelado que el Real Madrid ya se ha puesto en contacto con uno de los cracks del Chelsea: Enzo Fernández.
Aunque no es para nadie un secreto que ambos ha sido relacionados en las últimas semanas previo al inicio del mercado de pases. Sin embargo, ahora el periodista Ben Jacobs informó en TalkSport que el representante del argentino, Javier Pastores, ya ha tenido contactos con el Real Madrid.
También desde medios argentinos, replican que el jugador ha tomado la decisión de salir del Chelsea, por lo que le han hecho saber al club blanco sobre el interés de llegar a Madrid.
"Me gustaría experimentar, no sé, vivir allí. Madrid me gusta mucho, me recuerda bastante a Buenos Aires", dijo el argentino hace un tiempo.
Dichas declaraciones le costaron un castigo con el Chelsea en su momento, y fue suspendido con varios partidos en Inglaterra.
El medio antes mencionado menciona los contactos entre el Real Madrid y el agente del futbolista, Javier Pastore. Desde la institución blanca buscan reforzar el mediocampo.
Sin embargo, la tarea no será sencilla, ya que el Real Madrid sabe que para sacar a Enzo del Chelsea, tendría que desembolsar una importante suma.
El equipo Blue le pedirá alrededor de 120 millones de libras (casi 140 millones de euros) al que este interesado en los servicios del jugador argentino.
De momento, el Chelsea y Enzo Fernández no han logrado conseguir un acuerdo para su renovación, por lo que sigue abierta la posibilidad de su salida.
Cabe recordar que Enzo Fernández se convirtió en una de las figuras del Chelsea en las últimas temporadas y ha liderado como capitán al cuadro de Londres.
Desde el Chelsea mantienen la confianza en que con la llegada de Xabi Alonso al banquillo del club se pueda retener al jugador argentino, pero de haber una apuesta formal por parte del Real Madrid sería un golpe bajo para el nuevo proyecto que ahora comanda el español.
"Está previsto que ambos (Xabi y Enzo) mantengan una conversación al respecto", informan desde SPORT sobre la continuidad del argentino en el Chelsea.
Xabi empezará a trabajar el próximo 1 de julio con los Blues y asumirá las funciones de mánager, por lo que también tendrá influencia en decisiones fuera del terreno de juego como los fichajes