Tercer Cielo le pide perdón a la cantante Lilly Goodman

A través de mensajes publicados en redes sociales, Rodríguez aseguró que escribió y produjo varios de los éxitos que consolidaron a Goodman en la escena cristiana contemporánea, pero afirmó que la artista nunca lo menciona en entrevistas ni le da crédito públicamente.

“Uno de estos días les contaré en un podcast cómo escribí y produje esta canción, así como la mayoría de éxitos de Lilly Goodman, ya que ella no me menciona”, expresó el compositor, dejando entrever que prepara declaraciones más amplias sobre el tema.

El integrante de Tercer Cielo insistió en que sus reclamos no tienen motivaciones económicas, sino que respondieron a lo que considera una falta de gratitud.