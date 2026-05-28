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Tercer Cielo le pide perdón a la cantante Lilly Goodman

"Pido perdón a Lilly y su familia por la manera en que manejé esto. Reconozco su trabajo y ministerio", posteo en Instagram de Tercer Cielo, Juan Carlos Rodríguez, poniendo un punto final al conflicto viral entre estrellas de la música cristiana.

  • Actualizado: 28 de mayo de 2026 a las 14:42 -
  • Redacción web
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Una inesperada controversia sacudió hace una semana el ámbito de la música cristiana en Latinoamérica. El dúo Tercer Cielo, liderado por Juan Carlos Rodríguez, lanzó reclamos públicos contra la cantante Lilly Goodman, a quien acusó de no reconocer su papel como compositor y productor en los inicios de su carrera artística.

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A través de mensajes publicados en redes sociales, Rodríguez aseguró que escribió y produjo varios de los éxitos que consolidaron a Goodman en la escena cristiana contemporánea, pero afirmó que la artista nunca lo menciona en entrevistas ni le da crédito públicamente.

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A través de mensajes publicados en redes sociales, Rodríguez aseguró que escribió y produjo varios de los éxitos que consolidaron a Goodman en la escena cristiana contemporánea, pero afirmó que la artista nunca lo menciona en entrevistas ni le da crédito públicamente.

“Uno de estos días les contaré en un podcast cómo escribí y produje esta canción, así como la mayoría de éxitos de Lilly Goodman, ya que ella no me menciona”, expresó el compositor, dejando entrever que prepara declaraciones más amplias sobre el tema.

El integrante de Tercer Cielo insistió en que sus reclamos no tienen motivaciones económicas, sino que respondieron a lo que considera una falta de gratitud.

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Entre los títulos mencionados por el músico figuran temas emblemáticos como Al Final, Iglesia y el álbum Sin miedo a nada, producciones que marcaron la trayectoria inicial de Goodman y que aún son referentes en iglesias y emisoras cristianas.

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Según relató, intentó abordar el asunto en privado para preguntarle por qué nunca lo reconocía públicamente como autor y productor de esos éxitos. Sin embargo, aseguró que la cantante optó por bloquearlo en sus plataformas digitales.

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Ante la presión mediática, Lilly publicó en sus historias de Instagram este versículo bíblico tomado por la audiencia como una indirecta por los reclamos en redes sociales de Juan Carlos Rodríguez contra ella.

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La polémica surge meses después de que Goodman ofreciera entrevistas en las que cuestionó lo que definió como la “comercialización de la fe” dentro de la música cristiana actual, al criticar el predominio de estrategias de mercado y apariencias sobre la esencia espiritual.

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Lilly Goodman publicó en la mañana de este jueves 28 de mayo un comunicado donde expresa sus prioridades ante la ola de cuestionamientos que ha recibido en los últimos días.

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Goodman enfatiza que su misión es cumplir la asignación de ayudar a la gente y cuidar el testimonio del evangelio.

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Sus contundentes palabras: "Dios no me escogió ni me levantó de forma tan extraordinaria para que yo use la plataforma que Él me prestó para empañas Su Evangelio".

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Su llamado a la calma ha causado reacciones virales en redes sociales.

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En su comunicado alerta a la feligresía también, de estar atentos a las señales de los últimos tiempos que advierte la Biblia.

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Luego de haber publicado este comunicado, dos horas más tarde, en su cuenta de Instagram de Tercer Cielo, Juan Carlos Rodríguez reaccionó con comunicado impactante.

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"Pido perdón a Lilly y su familia por la manera en que manejé esto. Reconozco su trabajo y ministerio. También estoy abierto a resolver con quien sea que haya tenido conflictos en pasado ", posteo en Instagram de Tercer Cielo, Juan Carlos Rodríguez, poniendo un punto final al escandaloso conflicto viral.

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