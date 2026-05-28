Muere querido integrante de "María de Todos los Ángeles"

"Gracias Rafita: Por tantos momentos de alegría que viniste a darnos a los que te conocimos. Gracias por todo lo que con tu escritura aportaste a la comedia en México: María de todos los Ángeles, Muero por Marilú, Hazme reír, cápsulas de humor para Sudáfrica, China, Tokio. etc, etc; etc. Gracias por el equipo que formaste", escribió.