Muere querido integrante de "María de Todos los Ángeles"

A pesar del paso de los años, la serie mexicana “María de Todos los Ángeles” continúa siendo una de las producciones de comedia más queridas y recordadas por el público latinoamericano.
Con personajes inolvidables, frases icónicas y situaciones llenas de humor, la producción logró ganarse un lugar especial en la televisión y en el corazón de millones de personas.
Protagonizada por Mara Escalante, la serie destacó por su estilo único de comedia y por personajes que se volvieron fenómeno cultural, entre ellos “Doña Lucha”, “Albertano” y “La Britney”, quienes hasta la fecha siguen siendo ampliamente mencionados en redes sociales y utilizados en memes y videos virales.
Ahora, el elenco de la popular serie se encuentra de luto tras el fallecimiento de uno de sus integrantes más queridos.
La mañana de este jueves 28 de mayo la actriz y comediante, Mara Escalante, mediante su cuenta en Instagram informó la muerte del escritor, Rafa Campos, quien colaboró en distintos proyectos de Televisa, incluyendo la serie "María de Todos los Ángeles".
La protagonista de "María de Todos los Ángeles" subió un desgarrador mensaje para darle el último adiós al escritor, Rafa Campos.
"Gracias Rafita: Por tantos momentos de alegría que viniste a darnos a los que te conocimos. Gracias por todo lo que con tu escritura aportaste a la comedia en México: María de todos los Ángeles, Muero por Marilú, Hazme reír, cápsulas de humor para Sudáfrica, China, Tokio. etc, etc; etc. Gracias por el equipo que formaste", escribió.
En otra pate del texto, Mara Escalante reconoció la trayectoria como cantautor de Rafa Campos y la gran amistad que lograron construir a lo largo de los años.
La tarde de ayer, miércoles 27 de mayo, se confirmó la muerte del escritor, cantautor y promotor cultural, Rafa Campos, quien tenía una gran amistad con la estrella de televisión, Mara Escalante.
Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento del reconocido promotor cultural.