Poncho Herrera estrena programa en Disney+ y tendrá a Anahí

El actor Alfonso “Poncho” Herrera anunció su debut como conductor de Encuentros sin fronteras, un programa de entrevistas que se transmitirá a través de Disney+.
El espacio contará con conversaciones con personalidades del arte, el deporte, la política y el entretenimiento.
Uno de los episodios tendrá como invitada a Anahí, excompañera de Herrera en la agrupación RBD, según se observa en el tráiler oficial compartido por el actor en su cuenta de Instagram.
En el adelanto, Herrera también confirma entrevistas con figuras como Kaká, Sergio “Kun” Agüero y Diego Boneta, entre otros invitados.
La carrera de Alfonso "Poncho" Herrera abarca el teatro, el cine y la televisión internacional, destacando por su salto a la fama mundial con la telenovela y el grupo musical RBD, consolidándose después como un actor de gran prestigio en producciones de plataformas globales.
Debut: Inició su carrera en el cine con la película Amar te duele (2002) y en televisión con la telenovela Clase 406.
Rebelde y RBD: Entre 2004 y 2006 protagonizó Rebelde, lo que dio paso al fenómeno musical RBD, convirtiéndolo en un ícono juvenil en toda Latinoamérica y Europa.
Destacó por su versatilidad al participar en series internacionales como Sense8 (Netflix), The Exorcist (FOX) y Queen of the South.
Protagonizó la aclamada película de sátira política La dictadura perfecta (2014) y El baile de los 41 (2020), consolidándose como uno de los actores más respetados de su generación.
Tuvo una destacada participación en la última temporada de Ozark (Netflix) y ha prestado su voz para producciones galardonadas, además de actuar en Rebel Moon.
Protagonizó la ambiciosa serie La casa de los espíritus (Prime Video) y firmó acuerdos para desarrollar contenido creativo y debutar como director.
Poncho Herrera es conocido también por su importante labor humanitaria como Embajador de Buena Voluntad de ACNUR (ONU).
El arresto de uno de los criminales más peligrosos del mundo. De los creadores de ‘Contraataque’, llega ‘La captura’, con Poncho Herrera y Noe Hérnandez, muy pronto, solo en Netflix. Su próximo proyecto actoral.