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Poncho Herrera estrena programa en Disney+ y tendrá a Anahí

Poncho Herrera debutará como conductor en Disney+ con “Encuentros sin fronteras”, donde entrevistará a Anahí y otras figuras.

  • Actualizado: 28 de mayo de 2026 a las 09:22 -
  • Redacción web
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El actor Alfonso “Poncho” Herrera anunció su debut como conductor de Encuentros sin fronteras, un programa de entrevistas que se transmitirá a través de Disney+.

 Foto @anahi
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El espacio contará con conversaciones con personalidades del arte, el deporte, la política y el entretenimiento.

 Foto @ponchohd
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Uno de los episodios tendrá como invitada a Anahí, excompañera de Herrera en la agrupación RBD, según se observa en el tráiler oficial compartido por el actor en su cuenta de Instagram.

 Foto @ponchohd
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En el adelanto, Herrera también confirma entrevistas con figuras como Kaká, Sergio “Kun” Agüero y Diego Boneta, entre otros invitados.

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En el adelanto, Herrera también confirma entrevistas con figuras como Kaká, Sergio “Kun” Agüero y Diego Boneta, entre otros invitados.

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La carrera de Alfonso "Poncho" Herrera abarca el teatro, el cine y la televisión internacional, destacando por su salto a la fama mundial con la telenovela y el grupo musical RBD, consolidándose después como un actor de gran prestigio en producciones de plataformas globales.

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Debut: Inició su carrera en el cine con la película Amar te duele (2002) y en televisión con la telenovela Clase 406.

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Rebelde y RBD: Entre 2004 y 2006 protagonizó Rebelde, lo que dio paso al fenómeno musical RBD, convirtiéndolo en un ícono juvenil en toda Latinoamérica y Europa.

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Destacó por su versatilidad al participar en series internacionales como Sense8 (Netflix), The Exorcist (FOX) y Queen of the South.

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Protagonizó la aclamada película de sátira política La dictadura perfecta (2014) y El baile de los 41 (2020), consolidándose como uno de los actores más respetados de su generación.

 Foto Instagram
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Tuvo una destacada participación en la última temporada de Ozark (Netflix) y ha prestado su voz para producciones galardonadas, además de actuar en Rebel Moon.

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Protagonizó la ambiciosa serie La casa de los espíritus (Prime Video) y firmó acuerdos para desarrollar contenido creativo y debutar como director.

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Poncho Herrera es conocido también por su importante labor humanitaria como Embajador de Buena Voluntad de ACNUR (ONU).

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El arresto de uno de los criminales más peligrosos del mundo. De los creadores de ‘Contraataque’, llega ‘La captura’, con Poncho Herrera y Noe Hérnandez, muy pronto, solo en Netflix. Su próximo proyecto actoral.

 Foto María Medina/Netflix; María Medina / Netflix
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