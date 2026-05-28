Horóscopo de hoy, 28 de mayo, predicciones de cada signo zodiacal

Es tiempo de alejarte de los amigos circunstanciales.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Notarás cómo la agilidad toma de nuevo posesión de tu cuerpo, y esta sensación de dará nuevos bríos para continuar en el camino del ejercicio y la alimentación sanas, que de paso te permitirán darte un pequeño lujo de cara al fin de semana.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Te esforzarás por tener más presente a la familia a la hora de hacer planes. No te agobies con los gastos, seguro que puedes darles una pequeña sorpresa con un presupuesto asequible.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Te complicará la jornada todo lo referido al hogar, como pequeñas reformas, renovación de muebles, traslados o mudanzas. No temas, no todo será esfuerzo, habrá momentos también para la risa y la confraternización con familia y amigos.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Debes abrir tu corazón a los demás y atreverte a confiar en alguien. Tu agenda se encoje cada día más por culpa del escepticismo y la incredulidad que el resto de los mortales te produce. Te vendrá bien hablar del tema.
LEO (23 julio - 22 agosto). Tus varapalos sentimentales necesitarán de una recuperación seria, en la que será fundamental la función de la familia, avalada por la influencia de Júpiter, que dará armonía cuando más lo necesites. Es tiempo de alejarte de los amigos circunstanciales.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Buenas sensaciones en tu entorno laboral te llegarán a partir de hoy porque, aunque parecía que todo estaba estancado, conseguirás buenas cartas para la partida que estás librando gracias a la ayuda de personas que te aprecian.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). La tensión se podrá mascar hoy en las relaciones de pareja de los nativos de Libra, porque los malentendidos han llegado a una zona de conflicto directo; tendrán que ser muy cuidadosos para no herir sensibilidades, sin por ello ocultar cómo se sienten.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Si últimamente te sientes demasiado cansancio y abatimiento puede deberse a la falta de descanso. No exijas a tu organismo algo que no está a su alcance, aunque tú ya tengas fijadas las metas. El amor puede darte más de una sorpresa, disfrútalo.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Es muy probable que no seas lo suficientemente reconocido públicamente y sientas la necesidad de cambiar de aires, probar nuevos retos de forma progresiva, siempre sobre la base de la experiencia previa.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Las cuestiones sentimentales tendrán que dejar de convertirse para ti en esa rutina en la que se han instalado. Un día como hoy es perfecto para una sorpresa romántica que avive el fuego con tu pareja. Si estas solo, atención a las oportunidades, que saldrán.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Las actividades sociales serán tu punto fuerte en esta etapa que ahora inicias, sobre todo si te desenvuelves en un ámbito laboral que necesita de ellas. Tu locuacidad y saber estar te proporcionarán buenos contactos y mejores beneficios.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). El amor y la actividad social vendrán juntos, ligados a viajes y desplazamientos; si tienes una relación más o menos estable, se pondrá a prueba, porque tu pareja deberá amoldarse a los aires de cambio que quieres dar a tu vida.