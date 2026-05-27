Policía revela hipótesis tras crimen de abogado, hijo de “Mamalicha” en Copán

El abogado Freddy Fernando Leiva Ramos, de 32 años, asesinado a balazos la tarde de este miércoles en la colonia Brisas del Valle, en el municipio de La Jigua, Copán, era hijo de Fredy Armando Leiva, conocido como “Mamalicha”, según confirmaron fuentes vinculadas al caso.
La víctima fue atacada dentro de su vivienda, en un hecho violento que ya es investigado por las autoridades policiales.
Fredy Armando Leiva, conocido como “Mamalicha”, fue señalado en Copán como uno de los personajes ligados a actividades delictivas desde la década de los ochenta, con antecedentes relacionados al contrabando y robo de vehículos en zonas fronterizas. También enfrentó procesos judiciales por tenencia ilegal de armas y estuvo en prisión en varias ocasiones.
Tras obtener libertad condicional por problemas de salud, su vida terminó de forma violenta el 25 de marzo de 2011, cuando fue emboscado y asesinado a balazos en el sector de La Entrada, Copán, mientras se transportaba en un vehículo.
De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Nacional, el hecho se registró alrededor de las 3:20 de la tarde, cuando la esposa del profesional escuchó múltiples detonaciones de arma de fuego dentro de la casa de habitación.
Al salir, la mujer encontró a su esposo gravemente herido y lo trasladó de inmediato hacia la Clínica García, donde minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.
El informe policial detalla que la víctima presentaba múltiples heridas de arma de fuego en el tórax, abdomen, espalda y extremidades, lo que evidencia la violencia del ataque.
Las autoridades informaron que los responsables del crimen son desconocidos y que se mantienen las investigaciones para establecer el móvil del hecho.
No obstante, las primeras investigaciones de la Policía, señalan que el abogado presuntamente se dedicaba a la venta de bienes raíces y habría sido señalado por supuestas estafas, lo que habría generado amenazas en su contra.
En el apartado de antecedentes, el informe policial recuerda que la víctima había denunciado meses atrás un supuesto atentado ante la DPI en Copán Ruinas, tras el cual manifestó temor por su vida, aunque no señaló sospechosos.
Asimismo, se menciona que su padre, Fredy Armando Leiva, conocido como “Mamalicha”, fue asesinado en 2011 en la Entrada Copán, en un hecho en el que, según registros de inteligencia, estaba vinculado a estructuras criminales relacionadas con el narcotraficante hondureño Héctor Emilio Fernández Rosa, alias "Don H".
Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), técnicos forenses y personal de la DNPSC realizaron el levantamiento cadavérico en la zona, bajo coordinación del Ministerio Público.
El abogado Fredy Fernando Leiva Ramos, de 30 años, había contraído matrimonio recientemente.
Las autoridades continúan con las diligencias investigativas para esclarecer el crimen que ha generado consternación en la zona occidental del país.