Policía revela hipótesis tras crimen de abogado, hijo de “Mamalicha” en Copán

Fredy Armando Leiva, conocido como “Mamalicha”, fue señalado en Copán como uno de los personajes ligados a actividades delictivas desde la década de los ochenta, con antecedentes relacionados al contrabando y robo de vehículos en zonas fronterizas. También enfrentó procesos judiciales por tenencia ilegal de armas y estuvo en prisión en varias ocasiones.