Barcelona con increíble fichaje y salida, amenaza de Vinicius y Modric sorprende

Tras el descenso del Cremonese a segunda división el delantero Jamie Vardy (39) deja el club como agente tras finalizar su contrato. El jugador que esta temporada ha marcado 7 goles tenía clausula en su contrato una ampliación de un año más en el caso de conseguir la permanencia, objetivo que no se ha cumplido por lo que según Fabrizio Romano, el ingles deja el equipo y buscará otro proyecto en el futbol de elite.