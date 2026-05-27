Barcelona con increíble fichaje y salida, amenaza de Vinicius y Modric sorprende

Barcelona sorprende con llegada de jugador y la salida de centrocampista. Además, son noticia Vinicius y Modric.
El escocés Andy Robertson ha alcanzado este miércoles un acuerdo total con el Tottenham, pese al fuerte interés que también mostró la Juventus. El lateral izquierdo, que ya estuvo en la órbita de los Spurs la temporada pasada, es una petición expresa de Roberto De Zerbi para reforzar su proyecto. De esta manera, Robertson pone punto final a su exitosa etapa con el Liverpool.
El entrenador Eder Sarabia anunció que abandona el Elche y que se tomará un descanso de los banquillos.
El Manchester United y la Atalanta están cerrando los últimos detalles del fichaje de Éderson, según informa DiMarzio. El centrocampista brasileño, con contrato hasta junio de 2027, está valorado en unos 45 millones de euros con bonus incluidos por el club italiano. La voluntad del jugador es ir a Old Trafford y no escuchará ofertas de otros clubes.
El portero danés Filip Jorgensen quiere salir del Chelsea en este mercado de fichajes de verano y el club londinense está abierto a escuchar ofertas.
El Real Betis ha puesto al colombiano Nelson Deossa en el mercado, con la idea de recuperar, al menos, la inversión realizada el pasado verano en su fichaje, que le costó 13 millones de dólares (11’3M€), más algunos bonus, al margen de un 15% de la plusvalía de una futura venta, que iría a las arcas del Rayados de Monterrey.
Kasper Schmeichel ha anunciado, a sus 39 años, que se retira del fútbol. El meta del Glasgow Rangers sufre una lesión en el hombro que le impide seguir al máximo nivel. El ex internacional danés formó parte de la increíble trayectoria del Leicester City hacia el histórico título de la Premier League en 2016, antes de levantar la FA Cup contra el Chelsea cinco años después
La Roma anuncia que Mario Hermoso se queda. Ejecuta el club la opción que tenía de una temporada más.
SORPRESA: El extremo inglés Anthony Gordon es nuevo jugador del Barcelona tras oferta de 70millones de los culés al Newcastle que ha sido aceptada.
Hansi Flick le ha comunicado a Casadó que no sigue en el FC Barcelona de cara a la próxima campaña.
La Lazio ha confirmado la salida de su entrenador, Maurizio Sarri. El técnico italiano, ganador de una Europa League con el Chelsea, abandona al conjunto lacial tras una temporada en el cargo en la que ha sido su segunda etapa en el club.
Tras el descenso del Cremonese a segunda división el delantero Jamie Vardy (39) deja el club como agente tras finalizar su contrato. El jugador que esta temporada ha marcado 7 goles tenía clausula en su contrato una ampliación de un año más en el caso de conseguir la permanencia, objetivo que no se ha cumplido por lo que según Fabrizio Romano, el ingles deja el equipo y buscará otro proyecto en el futbol de elite.
Según informa Di Marzio, el Inter está interesado en hacerse con los servicios del centrocampista del Liverpool, Curtis Jones. El club italiano habría ofrecido 20 millones por el inglés, pero el conjunto red pide 30.
El presidente del Inter de Milán, Giuseppe Marotta, confirmó en declaraciones a DAZN que Alessandro Bastoni continuará en el club italiano. “Creo que nuestros aficionados pueden estar tranquilos con su situación. Nunca ha pedido salir, está muy contento aquí y nosotros no somos un club vendedor”, afirmó el dirigente.
El defensor Bastoni era pretendido por el FC Barcelona, pero reportes en España señalan que el vestuario del club encabezado por Yamal no estaba de acuerdo con una posible llegada del zaguero italiano.
El FC Barcelona lanzó una oferta al Atlético de Madrid por Julián Álvarez en donde ofreció inclusive a Ferran Torres y los colchoneros rechazaron el ofrecimiento.
Según apunta Tuttomercato, el Arsenal habría entrado en la carrera por hacerse con los servicios de Sandro Tonali, centrocampista italiano del Newcastle United.
Enzo Fernández ha comunicado al Chelsea su decisión de salir del club este verano. Aunque los 'blues' no quieren desprenderse de él, solo lo venderían por el precio que consideran justo por él. Según informan desde Inglaterra, lo han tasado en 138 millones de euros.
Vinicius amenazó al Real Madrid sobre su renovación en el equipo: "No tengo prisa. Tenemos mucho que discutir con el Madrid, y el Madrid tiene mucho que discutir con nosotros", dijo.
De acuerdo a información de Nicolò Schira, Luka Modric estaría considerando retirarse una vez que termine la Copa del Mundo... Luego de que el Milan no calificara a la Champions League, el croata de 40 años habría cambiado su decisión de renovar un año más con el club y el final de su carrera está cada vez más cerca.
El jugador uruguayo Leandro Cabrera del Espanyol ha renovado su contrato una temporada más con el conjunto perico,