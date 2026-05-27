Lluvias azotan Siguatepeque y provocan caída de valla de restaurante

Las primeras lluvias de la temporada provocaron la saturación de varias calles con agua pluvial y derribaron algunas vallas publicitarias de distintos negocios, entre ellos el restaurante Don Tiki.
El acumulado de agua generó dificultades en la circulación vehicular y peatonal, además de daños materiales en algunos negocios y viviendas.
Las autoridades locales monitorean la situación en las zonas más afectadas.
Además del derrumbamiento de rótulos publicitarios y el desbordamiento de algunas quebradas en la zona urbana.
El fenómeno climático sorprendió a los pobladores durante la tarde, generando acumulación de agua en calles y afectaciones en distintos puntos de la ciudad.
Las autoridades reportaron que varios sectores resultaron anegados, lo que dificultó el tránsito vehicular y peatonal por varias horas.
La situación puso en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura urbana ante lluvias repentinas de corta duración pero alta intensidad.
Pobladores manifestaron su preocupación por los riesgos que este tipo de fenómenos representa, especialmente en áreas donde el sistema de drenaje es insuficiente.