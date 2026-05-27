  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Honduras

Lluvias azotan Siguatepeque y provocan caída de valla de restaurante

Fuertes lluvias registradas la tarde de este miércoles provocaron leven inundaciones, calles anegadas y diversas afectaciones en varios sectores del municipio de Siguatepeque

Lluvias azotan Siguatepeque y provocan caída de valla de restaurante
1 de 8

Las primeras lluvias de la temporada provocaron la saturación de varias calles con agua pluvial y derribaron algunas vallas publicitarias de distintos negocios, entre ellos el restaurante Don Tiki.
Lluvias azotan Siguatepeque y provocan caída de valla de restaurante
2 de 8

El acumulado de agua generó dificultades en la circulación vehicular y peatonal, además de daños materiales en algunos negocios y viviendas.
Lluvias azotan Siguatepeque y provocan caída de valla de restaurante
3 de 8

Las autoridades locales monitorean la situación en las zonas más afectadas.
Lluvias azotan Siguatepeque y provocan caída de valla de restaurante
4 de 8

Además del derrumbamiento de rótulos publicitarios y el desbordamiento de algunas quebradas en la zona urbana.
Lluvias azotan Siguatepeque y provocan caída de valla de restaurante
5 de 8

El fenómeno climático sorprendió a los pobladores durante la tarde, generando acumulación de agua en calles y afectaciones en distintos puntos de la ciudad.
Lluvias azotan Siguatepeque y provocan caída de valla de restaurante
6 de 8

Las autoridades reportaron que varios sectores resultaron anegados, lo que dificultó el tránsito vehicular y peatonal por varias horas.
Lluvias azotan Siguatepeque y provocan caída de valla de restaurante
7 de 8

La situación puso en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura urbana ante lluvias repentinas de corta duración pero alta intensidad.
Lluvias azotan Siguatepeque y provocan caída de valla de restaurante
8 de 8

Pobladores manifestaron su preocupación por los riesgos que este tipo de fenómenos representa, especialmente en áreas donde el sistema de drenaje es insuficiente.
Cargar más fotos