Cena de gala de la Maratón LA PRENSA: emoción, recuerdos y reconocimientos

Las imágenes de la cena de gala de la Maratón LA PRENSA que se realizó la noche del miércoles 27 de mayo.
La Maratón LA PRENSA vivió una de las noches más especiales y emotivas de su historia con su cena de gala que se realizó la noche de este miércoles en el hotel Copantl.
Como antesala a la histórica edición número 50, que se correrá el próximo 14 de junio, se celebró una elegante cena de gala para rendir homenaje a las grandes figuras que han marcado el camino del evento más emblemático del atletismo hondureño.
Entre los homenajeados destacó Hung Pacheco, fundador de la Maratón LA PRENSA y pieza fundamental para que en 1976 se realizara la primera edición oficial.
Runners y personalidades del atletismo dijeron presentes a la cena de gala de la Maratón LA PRENSA con motivo del 50 aniversario.
Fue reconocido Carlos “Randú” Rápalo, símbolo de perseverancia y amor por la carrera tras completar las 49 ediciones disputadas hasta la fecha.
"Randú" no pudo ocultar su emoción a la hora de su discurso sobre la Maratón LA PRENSA.
Melissa Villegas Paz, gerente de Marca de Gatorade, posando para el lente de Diario LA PRENSA luego de recibir su reconocimiento.
La gala también destacó el invaluable trabajo de Max Lemus, fotógrafo encargado de capturar desde la primera edición las imágenes más icónicas de la competencia.
Se reconoció a Santiago Fonseca como atleta de todos los tiempos.
Uno de los reconocimientos más especiales de la noche fue para Shin Fujiyama, por representar los valores humanos, solidarios y educativos que han acompañado el espíritu de la maratón a lo largo de su historia.
Shin Fujiyama posando con el reconocimiento recibido.
Figuras legendarias del atletismo hondureño, invitados especiales, patrocinadores y bellezas engalanaron una velada dedicada a reconocer el esfuerzo, la pasión y el legado de quienes han convertido esta competencia en uno de los eventos deportivos más emblemáticos de Honduras.
La belleza de la mujer hondureña no podía faltar: Julia Murillo y Marisol Soto lucieron hermosas.
La noche no solo fue una cena de gala. Fue un viaje a través de 50 años de gloria, sacrificio, esfuerzo y recuerdos imborrables que han convertido a la Maratón LA PRENSA en un símbolo del deporte nacional.
De izquierda a derecha los periodistas Kelvin Coello, Mario Figueroa y Heber Betancourt.