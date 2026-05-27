Dua Lipa y Callum Turner se casarán en Silicia, según medios italianos

Con respecto a los escenarios, los festejos se extenderán durante todo el fin de semana por diferentes localizaciones: los novios han reservado espacios exclusivos en el centro de Palermo como el patio de la Galería de Arte Moderno (GAM), ubicada en la plaza de Sant'Anna, y el Palacio Gangi, escenario donde Luchino Visconti rodó la película 'El Gatopardo' (1963).