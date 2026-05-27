Así fue la triste y dolorosa muerte de “Agapito” de “Cero en Conducta”

“Agapito” fue uno de los personajes más queridos del programa de televisión “Cero en Conducta”.
En un giro inesperado del destino, la trágica noticia del fallecimiento del actor Miguel Hernández, conocido por su entrañable papel como ‘Agapito’ en la icónica serie de televisión “Cero en Conducta”, dejó consternados a sus seguidores y a la industria del entretenimiento en México.
Su muerte, ocurrida en noviembre de 2020, sorprendió a muchos, debido a su repentina naturaleza y el impacto que tuvo en aquellos que lo conocieron y admiraron su trabajo.
Miguel Hernández, quien interpretó al inolvidable ‘Agapito Melo Aguirre’, fue una figura querida en el ámbito de la televisión mexicana. ‘Cero en Conducta’, la serie creada por Jorge Ortiz de Pinedo, se convirtió en un fenómeno cultural a finales de los años 90.
El fallecimiento de Miguel Hernández fue muy impactante, esto debido a la forma en la que ocurrió. Según su padre, Luis Miguel Hernández ‘Queli’, el actor murió en su recámara sin previo aviso de problemas de salud. El 7 de noviembre de 2020, cuando la familia intentó llamarlo para compartir una comida juntos, no obtuvo respuesta. Al ir a su habitación, descubrieron que el actor había fallecido.
La causa de su muerte fue un shock hipovolémico, provocado por un sangrado del tubo digestivo, resultado de una úlcera gástrica. A pesar de la gravedad de su condición, no se habían presentado síntomas evidentes que pudieran haber alertado a sus seres queridos. Este desenlace inesperado y doloroso resaltó la fragilidad de la vida y la forma en que las enfermedades silenciosas pueden tener consecuencias devastadoras.
“Cero en Conducta” no solo se destacó por su comedia, sino también por su capacidad para captar la esencia de las dinámicas escolares con un toque humorístico. Originalmente, un sketch llamado “La Escuelita”, que apareció en el programa “Al Ritmo de la Noche”, su éxito llevó a su expansión en una serie completa. La habilidad de Jorge Ortiz de Pinedo para transformar una idea simple en un fenómeno televisivo perdurable es testimonio de su talento creativo.
Miguel Hernández, con su interpretación de ‘Agapito’, se convirtió en una parte esencial de este fenómeno. Su personaje, a pesar de ser ficticio, se ganó el cariño del público por su personalidad entrañable y sus situaciones cómicas. La serie en su conjunto logró capturar la esencia de la vida escolar de una manera que resonó con muchos, haciendo que los personajes, como el de Hernández, quedaran grabados en la memoria colectiva.
El programa, producido por Televisa, retrataba con humor las travesuras y desventuras de un grupo de estudiantes en un entorno escolar, y el personaje de Hernández, un niño con un corazón pintado en la mejilla, destacó por su carisma y singularidad.
La partida de Miguel Hernández no solo fue una pérdida personal para su familia y amigos, sino también un golpe para la comunidad de seguidores de “Cero en Conducta”. La serie, que aún sigue siendo recordada con cariño, se vio marcada por la ausencia de uno de sus actores más queridos. Hernández no solo hizo reír a millones de personas con su actuación, sino que también dejó un vacío en el corazón de quienes apreciaron su contribución al entretenimiento mexicano.