Así fue la triste y dolorosa muerte de “Agapito” de “Cero en Conducta”

La partida de Miguel Hernández no solo fue una pérdida personal para su familia y amigos, sino también un golpe para la comunidad de seguidores de “Cero en Conducta”. La serie, que aún sigue siendo recordada con cariño, se vio marcada por la ausencia de uno de sus actores más queridos. Hernández no solo hizo reír a millones de personas con su actuación, sino que también dejó un vacío en el corazón de quienes apreciaron su contribución al entretenimiento mexicano.