Suspenden temporalmente la cuenta de Instagram de Jungkook

La cuenta de Instagram de Jungkook, integrante de BTS, fue suspendida temporalmente debido a un error relacionado con los filtros automatizados de seguridad de Meta.
El propio artista informó sobre la situación a sus seguidores mediante una publicación en sus historias de TikTok, donde compartió una captura de pantalla del aviso de desactivación de su perfil verificado, identificado como @mnijungkook.
Según reportes difundidos por fans y medios especializados en entretenimiento asiático, los sistemas automatizados de Meta habrían detectado erróneamente actividad considerada como posible spam o comportamiento automatizado.
Jungkook no habría sido el único afectado por este tipo de suspensión temporal. Otros artistas del K-pop, entre ellos Yeonjun, integrante de TXT, también reportaron incidentes similares durante la misma semana.
Hasta el momento, Meta no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso. Sin embargo, este tipo de suspensiones suele resolverse como falsos positivos tras una revisión interna de la plataforma.
En redes sociales, seguidores del cantante solicitaron a Instagram y Meta investigar lo ocurrido y restablecer completamente la cuenta del artista.
El incidente ocurre de manera independiente a una reciente investigación de ciberdelincuencia vinculada con Jungkook.
En ese caso, HYBE, agencia que representa a BTS, detectó actividad sospechosa relacionada con información financiera del cantante y logró congelar las cuentas involucradas antes de que se registraran pérdidas económicas.
Esta semana no hay conciertos en vivo de BTS, ya que actualmente se encuentran en una pausa en su gira "ARIRANG World Tour". El grupo recientemente concluyó la etapa de Norteamérica.
Los conciertos se reanudarán oficialmente en junio. El grupo volverá a los escenarios con dos conciertos especiales en el Estadio Principal de los Juegos Asiáticos de Busan los días 12 y 13 de junio