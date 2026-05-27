Alejandra Rubio confirma participación en “Los Juegos del Hambre”

Alejandra Rubio será la segunda creadora de contenido hondureña en participar en el reality show “Los Juegos del Hambre”, una producción que se desarrollará en Miami.
La presentadora y cantante confirmó su participación a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje con sus seguidores:
“Oficialmente les anuncio que voy rumbo a Miami para formar parte de mi primer reality: Los Juegos del Hambre.Voy a dejar por un momento los escenarios, la televisión y mi vida cotidiana para enfrentar este gran reto que sin duda marcará mi carrera. Voy con muchísimas expectativas, con nervios, emoción y sobre todo con las ganas de demostrar de qué estoy hecha”.
Rubio también expresó su deseo de ganar la competencia y pidió apoyo a sus seguidores durante el desarrollo del programa.
No es la primera vez que la creadora de contenido recibe una invitación para formar parte de un reality show. Anteriormente, según explicó en ese momento, declinó participar en La Casa de El Lengüetazo el proyecto liderado por Ana Alvarado y Jorge Cordero debido a su agenda de trabajo.
En “Los Juegos del Hambre” también participará la creadora de contenido hondureña Lidia Álvarez. Hasta ahora, la producción no ha confirmado la fecha oficial de estreno del programa.
Las confirmaciones de ambas influencers fueron anunciadas en redes sociales, mientras que el equipo del reality adelantó que la competencia comenzará próximamente desde Miami.
Para conocer más detalles sobre el estreno y las dinámicas del programa, los seguidores pueden consultar las publicaciones oficiales de El Termómetro Show y las plataformas digitales de Alejandra Rubio.