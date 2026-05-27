Alejandra Rubio confirma participación en “Los Juegos del Hambre”

“Oficialmente les anuncio que voy rumbo a Miami para formar parte de mi primer reality: Los Juegos del Hambre.Voy a dejar por un momento los escenarios, la televisión y mi vida cotidiana para enfrentar este gran reto que sin duda marcará mi carrera. Voy con muchísimas expectativas, con nervios, emoción y sobre todo con las ganas de demostrar de qué estoy hecha”.