Mourinho llega al Real Madrid con uno de los mejores del mundo: ¡Adiós al Barcelona!

José Mourinho es el elegido de Florentino Pérez para recomponer el rumbo del Real Madrid desde el banquillo y el técnico luso pone a un crack en lo alto de su lista de prioridades. ¡Es uno de los mejores en su puesto!
El futuro del Real Madrid pasa inevitablemente por las elecciones a la presidencia. Dentro del club siguen convencidos de que Florentino Pérez acabará imponiéndose a Enrique Riquelme. Y si eso sucede, hay una decisión que parece prácticamente tomada. El elegido para liderar el nuevo proyecto será José Mourinho.
José Mourinho volverá al Real Madrid 13 años después de su primera etapa como entrenador merengue y lo hará ocupando el lugar que deja Álvaro Arbeloa.
Según algunos medios en España, el técnico portugués acordó verbalmente un contrato por dos años con el Real Madrid (hasta junio de 2028) y volverá al club para tomar el control del equipo.
El principal objetivo de Mourinho en el Real Madrid será enderezar el rumbo del equipo tras una nueva campaña sin títulos y solucionar ciertas tensiones en un vestuario que terminó roto con pelea entre futbolistas y con el entrenador.
El técnico portugués lleva semanas trabajando en silencio junto al entorno de Florentino Pérez. En el Santiago Bernabéu consideran que hace falta un cambio profundo. Más carácter, jerarquía y control táctico.
Y Mourinho, que debe acordar su salida del Benfica para firmar con el Real Madrid, quiere arrancar esa nueva etapa con un fichaje absolutamente estratégico. Un jugador que lleva años obsesionando al madridismo.
Estamos hablando de Rodrigo Hernández, quien lleva tiempo siendo el gran sueño imposible del Real Madrid. Y todavía más desde la retirada de Toni Kroos.
Rodri es una prioridad principal para José Mourinho de cara a la próxima temporada. El nombre del mediocampista español está anotado en la agenda del Real Madrid.
En Valdebebas creen que el centro del campo perdió demasiada personalidad tras la retirada de Kroos y el paso del tiempo de Modric. El equipo tiene talento arriba. Tiene velocidad y desborde. Pero falta alguien capaz de ordenar el caos cuando el partido se rompe. Mourinho insiste en que el Madrid necesita un futbolista que piense antes que nadie. Y para él, ese jugador es Rodri.
Además, el momento parece perfecto. La salida de Guardiola del Manchester City ha provocado nerviosismo en Inglaterra. Muchos futbolistas del vestuario ‘citizen’ entienden que se acaba un ciclo histórico. Y Rodri es uno de ellos. El internacional español siempre encontró en Pep una figura protectora dentro del club. Sin el técnico catalán, todo cambia mucho más rápido de lo que parece.
En el Real Madrid saben también que el jugador empieza a valorar seriamente regresar a España. La familia lleva tiempo empujando en esa dirección. Rodri nunca ha escondido que echa de menos su país, su entorno y una vida más tranquila lejos de la presión inglesa. Ahora, con casi 30 años, entiende que está ante la última gran decisión de su carrera deportiva.
¡ADIÓS AL BARÇA! Por otro lado, el Barcelona prácticamente se ha caído de la carrera. El nombre de Rodri gusta muchísimo en el entorno azulgrana desde hace tiempo. Pero la situación económica del club hace imposible competir con el músculo financiero del Real Madrid o incluso con una renovación millonaria del City. Por suerte, los catalanes tienen cubierta su posición con jugadores como Pedri o Marc Bernal.
Mientras tanto, Mourinho ya ha trasladado a Florentino que considera prioritario cerrar un mediocentro de máximo nivel antes que cualquier otro fichaje galáctico. Incluso por encima de reforzar la defensa o buscar otro delantero.
El portugués cree que Rodri cambiaría por completo la personalidad competitiva del equipo. Un líder silencioso. Un futbolista con experiencia, inteligencia y autoridad. Y, para muchos, el mejor mediocentro del planeta.
En el Real Madrid consideran que, si se dan las circunstancias adecuadas, la operación podría llegar a ser viable. El club lleva tiempo enamorado de su perfil: jerarquía, inteligencia táctica, equilibrio y capacidad para controlarlo todo. Y el futbolista vería con muy buenos ojos vestir de blanco.
En el Manchester City, Rodri no solo convirtió en el eje del mejor equipo citizen de la historia. Guardiola también moldeó su carrera desde el primer día y le entregó el control absoluto del equipo. Bajo su dirección, el mediocentro español se transformó en la brújula de un conjunto temible, hasta el punto de que su ausencia por lesión dejó al City sin rumbo durante buena parte de la pasada temporada.
Entre Rodri y el Real Madrid existe una relación cordial que ha tenido sus altibajos. El interés blanco viene desde su etapa en el Atlético, aunque entonces la negativa rojiblanca y la irrupción de Guardiola terminaron alejando cualquier posibilidad. Incluso el episodio del Balón de Oro dejó algún roce institucional tras la ausencia del Madrid en la gala, aunque Florentino Pérez supo rebajar la tensión posteriormente con un gesto hacia el internacional español.