Mourinho llega al Real Madrid con uno de los mejores del mundo: ¡Adiós al Barcelona!

En Valdebebas creen que el centro del campo perdió demasiada personalidad tras la retirada de Kroos y el paso del tiempo de Modric. El equipo tiene talento arriba. Tiene velocidad y desborde. Pero falta alguien capaz de ordenar el caos cuando el partido se rompe. Mourinho insiste en que el Madrid necesita un futbolista que piense antes que nadie. Y para él, ese jugador es Rodri.