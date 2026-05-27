Así se vivió la celebración por el Día del Periodista en Diario La Prensa

Parte del equipo de Redacción de Diario La Prensa previo a disfrutar de una producción cinematográfica en Metrocinemas, en el Megamall de San Pedro Sula.
El fotógrafo Moisés Valenzuela fue homenajeado por su trabajo.
La periodista Kleymer Baquedano tras recibir su reconocimiento.
Michell Midence y Moisés Baquedano
La periodista Michell Midence con su galardón, gracias a su labor como Community Manager.
Jacqueline Molina y Victoria Medina
María Fernanda Peña y Mavis Callejas
El periodista Kevin Menjívar recibió su reconocimiento representando a la Mesa digital de Diario La Prensa.
El periodista German Alvarado del área de Deportes de La Prensa y Diario Deportivo Diez, figuró entre los honrados.
El periodista Jafeth Barralaga posó feliz con su reconocimiento, también representando a Deportes de La Prensa y a Diario Deportivo Diez.
Mauricio Ayala, Álex Paz, Pedro Carías y Arturo Nolasco
Daniela Ramos, Silvia García y Marisol Soto
Neptalí Romero, Yoseph Amaya, Héctor Emilio Paz, Marisol Soto, Daniela Ramos y Moisés Valenzuela
El periodista Ariel Trigueros también recibió su galardón.
La periodista Eleana Enamorado con su reconocimiento.
El periodista Carlos Molina, corresponsal del Litoral Atlántico, fue homenajeado.
El periodista Mario Sánchez obtuvo su distinción