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Así se vivió la celebración por el Día del Periodista en Diario La Prensa

El Diario Líder de Honduras festejó con sus periodistas su día conmemorativo, en dos días de actividades que agasajaron a cada colaborador del medio

Así se vivió la celebración por el Día del Periodista en Diario La Prensa
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Parte del equipo de Redacción de Diario La Prensa previo a disfrutar de una producción cinematográfica en Metrocinemas, en el Megamall de San Pedro Sula.

FOTOS: NEPTALÍ ROMERO Y YOSEPH AMAYA
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El fotógrafo Moisés Valenzuela fue homenajeado por su trabajo.

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La periodista Kleymer Baquedano tras recibir su reconocimiento.

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Michell Midence y Moisés Baquedano
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La periodista Michell Midence con su galardón, gracias a su labor como Community Manager.

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Jacqueline Molina y Victoria Medina
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María Fernanda Peña y Mavis Callejas
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El periodista Kevin Menjívar recibió su reconocimiento representando a la Mesa digital de Diario La Prensa.

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El periodista German Alvarado del área de Deportes de La Prensa y Diario Deportivo Diez, figuró entre los honrados.
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El periodista Jafeth Barralaga posó feliz con su reconocimiento, también representando a Deportes de La Prensa y a Diario Deportivo Diez.

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Mauricio Ayala, Álex Paz, Pedro Carías y Arturo Nolasco
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Daniela Ramos, Silvia García y Marisol Soto
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Neptalí Romero, Yoseph Amaya, Héctor Emilio Paz, Marisol Soto, Daniela Ramos y Moisés Valenzuela
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El periodista Ariel Trigueros también recibió su galardón.
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La periodista Eleana Enamorado con su reconocimiento.
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El periodista Carlos Molina, corresponsal del Litoral Atlántico, fue homenajeado.
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El periodista Mario Sánchez obtuvo su distinción

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