Migrantes retornados podrán acceder a exoneraciones desde el 28 de agosto

Para la aplicación de la Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas y sus Familias, la Administración Aduanera de Honduras trabaja en el reglamento correspondiente, el cual estará listo antes del 28 de agosto. A partir de esa fecha, los migrantes retornados podrán solicitar este beneficio fiscal, aprobado en mayo de 2026. Para más información, los interesados pueden escribir al correo jayala@aduanas.gob.hn, contacto de Alejandro Ayala, de la Administración Aduanera.