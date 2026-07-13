Ocho horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este martes 14 de julio

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó en qué zonas del país programó cortes de electricidad para este martes 14 de julio del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Cortés, según indica el comunicado.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en varias de estas zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz se realizan para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central, la suspensión del servicio eléctrico se realizará de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Los trabajos afectarán parte de la aldea El Tizatillo, específicamente la zona ubicada en los alrededores de la posta policial.
En el departamento de Olancho, los cortes de energía están programados en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, alcanzando decenas de comunidades y barrios en distintos municipios. Entre las zonas que permanecerán sin electricidad figuran el barrio El Espino, las colonias Villa Linda, Nueva Patria y Agrícola, además del Aeropuerto, El Aguacate, La Sosa, El Coyote, Nuevo Progreso, la aldea La Unión Talgua, Siguate, Río Tinto, Pataste, Chicaltepe, Agua Blanca, Santa Clara, Wingle, Los Cerritos, El Culebrero, El Hormiguero, El Rincón, Yarauca y la comunidad Esfuerzo Propio. También estarán sin suministro eléctrico las comunidades de Cerro del Vigía, Vallecito de Cuayape, Concepción de Río Tinto, Terrerito, Las Piñuelas, Las Mesetas, El Suyate, Lagunas del Uyaste, Lagunas de San José, Bacadilas, Carrizales Cuyamel, Las Cabas Cuyamel, así como todo el municipio de Culmí y sus zonas aledañas.
Por otra parte, en San Pedro Sula, la interrupción del servicio está prevista de 8:45 de la mañana a 2:45 de la tarde, afectando barrios, colonias, centros educativos, hoteles y comercios. Las colonias que estarán sin energía son Moderna, Montecarlo, Orquídea Blanca, La Mora, Zerón y Mazzarello, además del barrio Los Andes, en sus sectores norte y oeste. Asimismo, los trabajos de mantenimiento impactarán a la Universidad Católica, Hotel Los Andes, Hotel Maya Colonial, Supermercados Colonial, Comisariato Los Andes y el Instituto La Salle, por lo que las autoridades recomiendan a los usuarios tomar las medidas necesarias durante el período de la interrupción.