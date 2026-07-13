Ocho horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este martes 14 de julio

En el departamento de Olancho, los cortes de energía están programados en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, alcanzando decenas de comunidades y barrios en distintos municipios. Entre las zonas que permanecerán sin electricidad figuran el barrio El Espino, las colonias Villa Linda, Nueva Patria y Agrícola, además del Aeropuerto, El Aguacate, La Sosa, El Coyote, Nuevo Progreso, la aldea La Unión Talgua, Siguate, Río Tinto, Pataste, Chicaltepe, Agua Blanca, Santa Clara, Wingle, Los Cerritos, El Culebrero, El Hormiguero, El Rincón, Yarauca y la comunidad Esfuerzo Propio. También estarán sin suministro eléctrico las comunidades de Cerro del Vigía, Vallecito de Cuayape, Concepción de Río Tinto, Terrerito, Las Piñuelas, Las Mesetas, El Suyate, Lagunas del Uyaste, Lagunas de San José, Bacadilas, Carrizales Cuyamel, Las Cabas Cuyamel, así como todo el municipio de Culmí y sus zonas aledañas.