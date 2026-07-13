Amenazan a jugador de Noruega tras lo ocurrido en el Mundial: Su esposa toma decisión

De la euforia e ilusión que despierta un Mundial de fútbol a la violencia que puede desencadenar una derrota. Las amenazas contra jugadores de la selección de Noruega volvieron a quedar en evidencia en la Copa de Norteamérica-2026.
La eliminación de Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Inglaterra no solo dejó tristeza entre los aficionados, sino también una preocupante ola de ataques en redes sociales.
Noruega, una de las revelaciones del torneo y que no asistía a la máxima fiesta del balompié hacía 28 años, desde Francia 1998, quedó fuera de la presente edición tras perder 2-1 en el tiempo extra frente a Inglaterra.
Noruega quedó eliminada el sábado pasado del Mundial 2026, tras caer 2-1 ante Inglaterra en el tiempo extra, despidiéndose así en los cuartos de final del certamen planetario.
Y luego de la derrota, una de las figuras del combinado nórdico, Alexander Sorloth, ha sido víctima de una compleja situación.
La furia de los aficionados nórdicos contra Alexander se produjo por una jugada en la que pudo asistir a su compañero Erling Haaland, pero prefirió definir y el remate fue atajado por el portero inglés, lo que indignó al delantero del Manchester City.
La denuncia fue hecha pública por su pareja, Lena Selnes, quien reveló que varias de sus publicaciones fueron respondidas con insultos, amenazas y mensajes intimidantes dirigidos al atacante.
En sus redes sociales, Selnes lamentó que la pasión que genera el fútbol termine convirtiéndose, en algunos casos, en violencia contra los protagonistas del espectáculo.
"El Mundial trae mucha felicidad, pero al mismo tiempo genera grandes odios. Espero que la gente sea un poco más reflexiva antes de insultar y amenazar", escribió la pareja de Sorloth.
El futbolista, que milita en el Atlético de Madrid, recibió mensajes de odio por mail y redes sociales, donde incluso le pedían que se quitara la vida.
Selnes ha anunciado que emprenderá acciones legales después de los insultos recibidos, así como de las amenazas tanto por redes sociales como por correo.
"Sé amable y suicídate, idiota", "Voy a matarlo", "Lo van a matar", Dile a tu marido que se vaya de Noruega y huya de la colina", "Tu marido es gay", son algunos de los comentarios que ha recibido la pareja de Sorloth.
Por su parte, la pareja del futbolista ha compartido una reflexión: "La Copa del Mundo trae mucha felicidad, pero al mismo tiempo genera grandes odios. Espero que la gente sea un poco más reflexiva antes de insultar y amenazar".
La denuncia de la esposa de Sørloth reabrió el debate sobre la necesidad de combatir el acoso digital y de aplicar sanciones más severas contra quienes utilizan las plataformas para intimidar o amenazar a deportistas y a sus seres queridos.
Selnes confirmó que iniciará acciones legales contra las cuentas responsables de los mensajes más graves, tras evaluar la intensidad y persistencia del acoso. La publicación de la pareja del jugador despertó muestras de solidaridad de algunos sectores, aunque la cantidad de comentarios ofensivos en las propias publicaciones de Sorloth superó los 100.000, la mayoría en inglés y otros idiomas.
Dentro del contexto deportivo, la presencia de Noruega en el Mundial 2026 representó un acontecimiento histórico, dado que el equipo regresaba a la máxima cita del fútbol tras 28 años de ausencia.