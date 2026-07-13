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Real Madrid inicia: físico de jugador acapara miradas y un histórico vuelve

La nueva era del Real Madrid con el entrenador José Mourinho inició con varias novedades en el entreno.

  • Actualizado: 13 de julio de 2026 a las 11:17 -
  • Heber Betancourt
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Los jugadores cuyas selecciones ya fueron eliminadas en el Mundial disfrutarán aún de unos días de vacaciones antes de reincorporarse a la pretemporada del Real Madrid. Fotos, redes del Real Madrid.
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El jugador argentino Franco Mastantuono, quien no tuvo poca participación la temporada pasada espera ganarse la confianza del estratega portugués.

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Gonzalo García pasó con éxito las pruebas físicas y se sumó a los entrenos del Real Madrid. Además su buen estado físico dejó impresionados a varios.

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El delantero brasileño Rodrygo Goes fue operado de su pierna derecha y sigue recuperándose, volverá a las canchas hasta enero del 2027.

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José Mourinho regresa al banquillo del Real Madrid tras su paso por el Benfica la temporada anterior, donde no logró ganar ningún título.
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El inglés Trent Alexander-Arnold, no formó parte de la selección de Inglaterra para la Copa del Mundo y se reportó listo en el primer entreno del Real Madrid.

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Dean Huijsen, central del club merengue se reportó listo en los entrenos y buscará pelear por un puesto en la zona defensiva.

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El entrenador portugués debutará el 1 de agosto en un amistoso del Real Madrid contra la Fiorentina de Italia.

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El francés Eduardo Camavinga fue de los más criticados la temporada pasada por su bajo rendimiento, espera recuperar su mejor versión.

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El defensor Raúl Asencio llegó en óptimas condiciones físicas, buscará ganarse un puesto en la zona defensiva del Real Madrid.
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El portero Lunin fue otro de los jugadores que se sumó a la pretemporada en la sede del club.

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El entreno ha estado dirigida por todo el cuerpo técnico. João Tralhão (segundo entrenador y mano derecha), Sami Khedira, se une al equipo ahora como asistente técnico.

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Algunos jugadores de reservas también se sumaron al entreno de este día, junto a los ocho del primer equipo.

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El técnico José Mourinho tendrá un gran reto para esta nueva temporada ya que el club merengue no logró ganar ningún título.

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