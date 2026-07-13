Real Madrid inicia: físico de jugador acapara miradas y un histórico vuelve

Los jugadores cuyas selecciones ya fueron eliminadas en el Mundial disfrutarán aún de unos días de vacaciones antes de reincorporarse a la pretemporada del Real Madrid. Fotos, redes del Real Madrid.
El jugador argentino Franco Mastantuono, quien no tuvo poca participación la temporada pasada espera ganarse la confianza del estratega portugués.
Gonzalo García pasó con éxito las pruebas físicas y se sumó a los entrenos del Real Madrid. Además su buen estado físico dejó impresionados a varios.
El delantero brasileño Rodrygo Goes fue operado de su pierna derecha y sigue recuperándose, volverá a las canchas hasta enero del 2027.
José Mourinho regresa al banquillo del Real Madrid tras su paso por el Benfica la temporada anterior, donde no logró ganar ningún título.
El inglés Trent Alexander-Arnold, no formó parte de la selección de Inglaterra para la Copa del Mundo y se reportó listo en el primer entreno del Real Madrid.
Dean Huijsen, central del club merengue se reportó listo en los entrenos y buscará pelear por un puesto en la zona defensiva.
El entrenador portugués debutará el 1 de agosto en un amistoso del Real Madrid contra la Fiorentina de Italia.
El francés Eduardo Camavinga fue de los más criticados la temporada pasada por su bajo rendimiento, espera recuperar su mejor versión.
El defensor Raúl Asencio llegó en óptimas condiciones físicas, buscará ganarse un puesto en la zona defensiva del Real Madrid.
El portero Lunin fue otro de los jugadores que se sumó a la pretemporada en la sede del club.
El entreno ha estado dirigida por todo el cuerpo técnico. João Tralhão (segundo entrenador y mano derecha), Sami Khedira, se une al equipo ahora como asistente técnico.
Algunos jugadores de reservas también se sumaron al entreno de este día, junto a los ocho del primer equipo.
El técnico José Mourinho tendrá un gran reto para esta nueva temporada ya que el club merengue no logró ganar ningún título.