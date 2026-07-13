Consternación: muere árbitro que iba a ir al Mundial y revelan por qué quedó fuera

Triste noticia. Encuentran sin vida a árbitro que iba asistir al Mundial 2026 y revelan el motivo por el que quedó fuera.
El colegiado había sido retirado por la FIFA de la nómina del Mundial y este lunes se confirmó la trágica noticia.
La Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) anunció que Rob Dieperink, árbitro neerlandés ha fallecido a los 38 años.
"Nos sentimos profundamente consternados y entristecidos por el fallecimiento de Rob Dieperink", avanzan en un comunicado en sus redes sociales.
"Con Rob, perdemos a un árbitro muy valioso, pero sobre todo a un colega amable y dedicado", complementan.
"Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y a todos aquellos que lo apreciaban. Les deseamos mucha fortaleza y apoyo para sobrellevar esta gran pérdida", cierran.
Dieperink era uno de los jueces que estaba incluido en la nómina del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá 2026 para ser uno de los asistentes del VAR.
Sin embargo, la FIFA lo dejó fuera de la Copa del Mundo tras su detención en Londres el pasado mayo tras ser acusado de una supuesta agresión sexual contra un adolescente.
Las autoridades determinaron que, a falta de pruebas, el caso quedaba archivado: “Agradezco el apoyo que he recibido de la KNVB y la forma en que han gestionado este caso. Es una lástima que la FIFA haya decidido no designarme ya para el Mundial; por supuesto, estoy decepcionado por ello”, dijo el juez en su momento.
El caso se terminó cerrando sin presentar cargos contra Rob Dieperink. Por este motivo, la Federación de su país también lo apartó durante el final de la temporada.
"Rob ejercía como árbitro de fútbol profesional desde la temporada 2011/12. Dirigió su primer partido de la Eredivisie a finales de 2017. En total, arbitró 284 partidos de fútbol profesional", informan desde el comunicado de la Federación.
También se desempeñó como árbitro de vídeo (VAR) a nivel internacional y formó parte del equipo arbitral en la Eurocopa 2024 y en los Juegos Olímpicos.
Asimismo, se desempeñó como árbitro de vídeo (VAR) a nivel internacional y formó parte del equipo arbitral en la Eurocopa 2024 y en los Juegos Olímpicos.
También, en diciembre de 2024, fue designado como árbitro de vídeo para la Copa Intercontinental de la FIFA en Qatar.
La noticia ha generado consternación en redes sociales y desde los distintos medios han reaccionado. Aún no han confirmado la causa de su fallecimiento.