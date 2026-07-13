Consternación: muere árbitro que iba a ir al Mundial y revelan por qué quedó fuera

Las autoridades determinaron que, a falta de pruebas, el caso quedaba archivado: “Agradezco el apoyo que he recibido de la KNVB y la forma en que han gestionado este caso. Es una lástima que la FIFA haya decidido no designarme ya para el Mundial; por supuesto, estoy decepcionado por ello”, dijo el juez en su momento.