Mercado: ¿Traición de Julián Álvarez? Acepta fichar por impensado equipo y sufre Barcelona

Tremenda sorpresa con la decisión que ha tomado el delantero argentino Julián Álvarez en referencia a su futuro.
Julián Álvarez continúa centrado en la disputa de la Copa del Mundo con Argentina, donde su buen rendimiento ha reforzado todavía más su cotización en el mercado.
Julián es uno de los grandes objetos de deseo durante esta ventana de fichajes.
El delantero argentino, que llegó al conjunto rojiblanco como una de las grandes apuestas ofensivas del proyecto, estaría evaluando un cambio de rumbo en su carrera y su nombre ya aparece vinculado con algunos de los clubes más importantes de Europa.
Julián señaló su deseo de irse del Atlético de Madrid en una decisión que sacudió a todos los colchoneros.
El FC Barcelona es el equipo que más interesado ha estado en fichar a Julián Álvarez.
Sin embargo, pese al interés azulgrana, todo apunta a que el futuro del campeón del mundo dará un giro inesperado en las últimas horas.
Bombazo. Medios ingleses y españoles informan de que Julián se podría estar convirtiendo en nuevo jugador del Arsenal de la Premier League de Inglaterra.
El Arsenal ha intensificado las negociaciones para hacerse con los servicios de Julián Álvarez y quiere convertir al delantero argentino en uno de los grandes fichajes del verano.
El conjunto londinense pretende avanzar en la operación antes del inicio de la pretemporada, aunque la negociación con el Atlético de Madrid se presenta compleja.
La entidad rojiblanca mantiene una postura firme y solo estaría dispuesta a estudiar una venta por una cifra cercana a los 150 millones de euros, una cantidad que, por el momento, el Arsenal considera demasiado elevada. Aun así, los 'Gunners' no descartan seguir negociando para acercar posturas en las próximas semanas, empezando a ofertar 105 millones.
El Arsenal considera a Álvarez una pieza ideal para su proyecto, debido a su capacidad para jugar como delantero centro, su movilidad, su presión constante sobre los defensores y su experiencia en partidos de máxima exigencia.
Prensa inglesa informa de que Julián estaría encantado de fichar por el Arsenal y esto provocaría que no se una al FC Barcelona de cara a la próxima campaña.
Mientras Barcelona mantiene la mirada puesta en su situación y espera conocer cómo evoluciona el mercado, el Arsenal habría tomado ventaja en la carrera por hacerse con los servicios de la "Araña
Otro de los equipos que sondearon a Julián Álvarez fue el Paris Saint-Germain. En su caso, el diario británico explica que fue un movimiento más dirigido a tantear el terreno que a hacer una oferta formal.
Julián Álvarez dejaría al Atlético de Madrid y se estaría uniendo al Arsenal.