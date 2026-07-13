En esta cárcel pagará su condena Darwin Corea por el fraude contra Home Depot en USA

"Los delitos de Darwin Alberto Corea Calderón nacieron de la codicia, no de la necesidad. Se trató de una maniobra calculada que repitió una y otra vez", señaló el funcionario. Ferguson agregó que este tipo de fraudes no solo representa pérdidas para los comercios afectados, sino que también termina repercutiendo en los consumidores debido al incremento de los costos que generan estas actividades ilícitas.