En esta cárcel pagará su condena Darwin Corea por el fraude contra Home Depot en USA

El hondureño Darwin Alberto Corea Calderón pasará los próximos 24 meses en una prisión del condado de Gaston, en Carolina del Norte, luego de ser sentenciado por un tribunal federal de Estados Unidos por su participación en un esquema de fraude que causó pérdidas superiores a los 464,000 dólares a varias tiendas de la cadena Home Depot.
Tras cumplir la condena impuesta por la justicia estadounidense, el connacional quedará bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que ya emitió una orden de retención migratoria para iniciar el proceso de deportación.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el pasado 8 de julio de 2026 que Corea Calderón se declaró culpable del delito de conspiración para cometer fraude electrónico, por lo que recibió una pena de dos años de prisión.
De acuerdo con la investigación federal, el hondureño formó parte de una organización que, entre 2022 y 2025, ejecutó un esquema de devoluciones fraudulentas de mercancía con el propósito de obtener reembolsos ilegales por cientos de miles de dólares.
Las pesquisas determinaron que la operación afectó a más de una decena de establecimientos Home Depot ubicados en las ciudades de Charlotte, Cornelius, Gastonia, Kannapolis, Matthews, Statesville, Rock Hill y Spartanburg, en los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur.
Según la acusación, Corea Calderón gestionaba reembolsos mediante transacciones fraudulentas, una práctica que ocasionó cuantiosas pérdidas económicas a la empresa.
Las autoridades también establecieron que el hondureño empleaba la modalidad conocida como "skip-scanning", un mecanismo utilizado en las cajas de autopago mediante el cual algunos productos son omitidos deliberadamente del escaneo para evitar su pago.
El fiscal federal Russ Ferguson aseguró que la conducta del acusado respondía a un plan previamente diseñado y ejecutado de forma reiterada.
"Los delitos de Darwin Alberto Corea Calderón nacieron de la codicia, no de la necesidad. Se trató de una maniobra calculada que repitió una y otra vez", señaló el funcionario. Ferguson agregó que este tipo de fraudes no solo representa pérdidas para los comercios afectados, sino que también termina repercutiendo en los consumidores debido al incremento de los costos que generan estas actividades ilícitas.
Una vez que Corea Calderón cumpla la condena en la prisión del condado de Gaston, será entregado a las autoridades migratorias estadounidenses para continuar con el proceso de deportación hacia Honduras.