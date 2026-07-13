¿Bellingham se pierde el Inglaterra vs Argentina? Lo último sobre el inglés

El jugador de la selección de Inglaterra fue la figura en los cuatros de final son su doblete frente a Noruega. Foto, efe y redes de Inglaterra.
Jude Bellingham se lesionó en una caída durante el duelo frente a Noruega y cuando recibía indicaciones de Thomas Tuchel, se tomaba el hombro para acomodárselo.
La lesión de Bellingham fue la pasada temporada y fue intervenido por lo que estuvo varios meses de baja y cuando jugaba usaba una protección.
Esta es una de las imágenes de la televisión que muestra a Bellingam muy adolorido en el banco cuando salió de cambio.
La prensa argentina está especulando que Jude Bellingham puede estar cargando una lesión antes de la semifinal de la Copa del Mundo del miércoles por la noche contra Lionel Messi y compañía.
Pero Bellingham ha sufrido durante mucho tiempo con problemas en el hombro. Mientras jugaba para el Real Madrid contra el Rayo Vallecano en marzo de 2025, el centrocampista sufrió un hombro dislocado, y finalmente se sometió a una cirugía el verano pasado para reparar esa lesión.
Se espera que el Galáctico comience el miércoles por la tarde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta mientras Inglaterra busca reservar su lugar en una final de la Copa del Mundo por primera vez en 60 años.
Bellingham ha disfrutado de un torneo de ensueño al otro lado del estanque hasta ahora, anotando seis goles en tantos partidos en la carrera de Inglaterra a las semifinales.
El jugador inglés suma 6 goles en el Mundial empatado con su compañero Harry Kane, como los máximos goleadores de Inglaterra.
Jude Bellingham ha ganado cuatro veces el premio al mejor jugador de la Copa del Mundo.
Los ingleses se recuperan del desgastante partido ante los noruegos en Miami y piensan en dar el batacazo ante Argentina para instalarse en la final.
Inglaterra está invicto en la Copa del Mundo, suma cuatro triunfos y dos empates en los 90 minutos, ha jugado un tiempo extra en lo que va del Mundial.
Tuchel calificó la victoria sobre Noruega como "afortunada" en una entrevista reveladora con ITV minutos después del silbato final, lo que provocó una reacción perpleja de Bellingham cuando era su turno de hablar con los medios.
Inglaterra se dirigirá al choque de Argentina con pocas preocupaciones por lesiones aparte de Jordan Henderson, quien llegó al banquillo en Miami a pesar de sufrir una fractura en el brazo pocos días antes.