Revuelo por Barton en el Mundial: famoso español reacciona y lanzan advertencia

Iván Barton será el árbitro que impartirá justicia en la semifinal entre Francia y España. Esto dicen en redes tras su asignación.
"Tremenda noticia para el fútbol salvadoreño y de Centroamérica. Aunque no les guste en Honduras y Paraguay, Barton hace historia en United 2026".
"Siento que hasta ahora ha tenido puntos altos y bajos, pero esta es una chance inmejorable para consolidar con letras de oro su certamen".
"Mirá el partido que le dieron... POLÉMICA ASEGURADA", dicen en redes tras su asignación.
"Qué GIGANTE Barton. No habrá crítica, comentario o post en redes que le quite esto: árbitro en una SEMIFINAL de Copa del Mundo. Ahora a ver si lo respetamos todos como se merece".
Sport: "Barton arbitró la victoria de Paraguay por 1-0 ante Turquía de la fase de grupos, en la que se estrenó la 'ley Vinicius'. El salvadoreño acudió al VAR para expulsar al filo del descanso a Miguel Almirón, que se tapó la boca con la mano para dirigirse a Mert Muldur".
Desde Paraguay no perdonan: "Uno de los peores árbitros de este Mundial, Iván Barton —el mismo que dirigió Turquía vs. Paraguay— fue designado para arbitrar una semifinal. Absolutamente lamentable".
"Justo cuando uno piensa que las semifinales del Mundial no pueden ser mejores, con los cuatro equipos mejor clasificados participando, la FIFA anuncia que el salvadoreño Iván Barton arbitrará el partido entre Francia y España".
"De ser suspendido en su país al partido más grande de su vida: Iván Barton, el polémico árbitro que dirigirá el Francia-España"
"Barton no está capacitado para arbitrar una SEMIFINAL MUNDIALISTA. De hecho no está capacitado para ser árbitro en general", comentan en redes.
Diario AS: "Iván Barton, el experimentado árbitro salvadoreño de la semifinal entre Francia y España del Mundial 2026".
Los medios internacionales también reaccionaron a la designación de Barton para la semifinal y destacan que ha tenido 4 rojas en sus últimos seis partidos.
L'Equipé: "Ivan Barton, quien expulsó a Miguel Almirón por taparse la boca, arbitrará la semifinal entre Francia y España del Mundial de 2026".
Desde la Federación de España destacaron que Iván Barton será el central del duelo ante Francia.
Pável Fernández, analista de Teledeportes y Radio MARCA, expresó: "Es salvadoreño y tiene 35 años. La FIFA sigue sin premiar la meritocracia, pues no hay hecho un buen Mundial".
Desde Paraguay opinan: "Su nombre no genera buenos recuerdos entre los hinchas de la Albirroja, tras una polémica actuación que tuvo como protagonista a Miguel Almirón y que dejó varias críticas por parte de los paraguayos".
Desde Archivo VAR: "El colegiado salvadoreño, pese al pobre nivel mostrado durante el Mundial, premiado con una de las semifinales".
Partidazo COPE: "Es el colegiado que expulsó con roja directa a Almirón contra Turquía por la nueva "Ley Vinicius"
"¡EL MEJOR ÁRBITRO DE CONCACAF! Ivan Barton será el colegiado central para la semifinal del Mundial entre Francia y España", dicen desde Claro Sports.
Desde ESPN Centroamérica resaltan: "Iván Barton se convertirá en el primer árbitro centroamericano en dirigir una semifinal de Copa del Mundo. El salvadoreño oficiará el juegazo entre Francia y España".
MisterChip: "El futuro de España está en manos de un salvadoreño. El futuro de España está en manos de un gran árbitro. Todo va a salir bien".
Los usuarios en redes se indignaron al confundir a Barton con un árbitro argentino.