FIFA acepta curiosa petición de Argentina para el duelo ante Inglaterra

Revuelo en las redes sociales tras curioso pedido de la Selección Nacional de Argentina a la FIFA de cara a la batalla ante Inglaterra que se realizará este miércoles por las semifinales del Mundial 2026.
La Albiceleste ha llegado a semifinales de la Copa del Mundo con varias polémicas que han provocado diversos comentarios.
De la mano de Leo Messi, la selección nacional de Argentina busca en esta edición el bicampeonato de la Copa del Mundo 2026.
El pasado sábado, Argentina pasó apuros para eliminar a Suiza y se impuso en los tiempos extras con un 3-1 a favor .
La selección argentina volverá a cruzarse con Inglaterra en un Mundial y lo hará con un detalle que no pasa inadvertido para los amantes de las estadísticas y las coincidencias futboleras.
A pocos días del enfrentamiento de la Selección argentina ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, se dio a conocer un pedido que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le hizo a la FIFA para la cita del miércoles en Atlanta.
A horas de lo que son los duelos de semifinales, una importante noticia se dio a conocer sobre una de las llaves de esta fase, en el partido que enfrentará a Argentina ante Inglaterra.
La escuadra ‘Albiceleste’ se toma de una manera muy especial lo que es su duelo ante Inglaterra por toda la controversia histórica que tiene ese enfrentamiento, el que no lo ven como un compromiso más.
Para este partido, Argentina hizo una solicitud especial a la FIFA, que era poder jugar de azul ante los ingleses, al igual que en el 1986, cuando Diego Armando Maradona se lució en el Estadio Azteca para eliminar a Inglaterra en el Mundial.
Además, rápidamente se vincula a la camiseta azul a aquel partido entre ambos en el mundial de México en 1986, en el cual Argentina ganó 2-1 con una actuación imborrable de Diego Armando Maradona.
Las únicas dos veces que Argentina enfrentó a Inglaterra en un Mundial con la indumentaria suplente terminaron con victoria albiceleste. En cambio, cuando jugó con la tradicional camiseta celeste y blanca, en Inglaterra 1966 y Corea-Japón 2002, el resultado fue favorable para los europeos.
El partido marcará además un nuevo capítulo de una rivalidad histórica. Será la primera vez en 24 años que ambos seleccionados se enfrenten en una Copa del Mundo y, también, el primer cruce entre ambos en una semifinal mundialista.
Esta solicitud tuvo una rápida respuesta por parte de la FIFA, en la que accedió por completo a esta petición de Argentina, quien podrá jugar de azul ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.
De esta forma, Argentina tendría todo preparado para lo que será su enfrentamiento ante Inglaterra, en la que quiere dejar en el camino al conjunto europeo en lo que promete ser un batallado duelo en Atlanta.
El partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 se llevará a cabo el miércoles 15 de julio.