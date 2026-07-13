  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

FIFA acepta curiosa petición de Argentina para el duelo ante Inglaterra

A pocas horas de enfrentarse a Inglaterra en una semifinal cargada de historia, tensión y expectativas, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizó una curiosa petición a la FIFA.

FIFA acepta curiosa petición de Argentina para el duelo ante Inglaterra
1 de 15

Revuelo en las redes sociales tras curioso pedido de la Selección Nacional de Argentina a la FIFA de cara a la batalla ante Inglaterra que se realizará este miércoles por las semifinales del Mundial 2026.

FIFA acepta curiosa petición de Argentina para el duelo ante Inglaterra
2 de 15

La Albiceleste ha llegado a semifinales de la Copa del Mundo con varias polémicas que han provocado diversos comentarios.

FIFA acepta curiosa petición de Argentina para el duelo ante Inglaterra
3 de 15

De la mano de Leo Messi, la selección nacional de Argentina busca en esta edición el bicampeonato de la Copa del Mundo 2026.
FIFA acepta curiosa petición de Argentina para el duelo ante Inglaterra
4 de 15

El pasado sábado, Argentina pasó apuros para eliminar a Suiza y se impuso en los tiempos extras con un 3-1 a favor .

FIFA acepta curiosa petición de Argentina para el duelo ante Inglaterra
5 de 15

La selección argentina volverá a cruzarse con Inglaterra en un Mundial y lo hará con un detalle que no pasa inadvertido para los amantes de las estadísticas y las coincidencias futboleras.
FIFA acepta curiosa petición de Argentina para el duelo ante Inglaterra
6 de 15

A pocos días del enfrentamiento de la Selección argentina ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, se dio a conocer un pedido que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le hizo a la FIFA para la cita del miércoles en Atlanta.
FIFA acepta curiosa petición de Argentina para el duelo ante Inglaterra
7 de 15

A horas de lo que son los duelos de semifinales, una importante noticia se dio a conocer sobre una de las llaves de esta fase, en el partido que enfrentará a Argentina ante Inglaterra.
FIFA acepta curiosa petición de Argentina para el duelo ante Inglaterra
8 de 15

La escuadra ‘Albiceleste’ se toma de una manera muy especial lo que es su duelo ante Inglaterra por toda la controversia histórica que tiene ese enfrentamiento, el que no lo ven como un compromiso más.
FIFA acepta curiosa petición de Argentina para el duelo ante Inglaterra
9 de 15

Para este partido, Argentina hizo una solicitud especial a la FIFA, que era poder jugar de azul ante los ingleses, al igual que en el 1986, cuando Diego Armando Maradona se lució en el Estadio Azteca para eliminar a Inglaterra en el Mundial.
FIFA acepta curiosa petición de Argentina para el duelo ante Inglaterra
10 de 15

Además, rápidamente se vincula a la camiseta azul a aquel partido entre ambos en el mundial de México en 1986, en el cual Argentina ganó 2-1 con una actuación imborrable de Diego Armando Maradona.

 Foto TN. com
FIFA acepta curiosa petición de Argentina para el duelo ante Inglaterra
11 de 15

Las únicas dos veces que Argentina enfrentó a Inglaterra en un Mundial con la indumentaria suplente terminaron con victoria albiceleste. En cambio, cuando jugó con la tradicional camiseta celeste y blanca, en Inglaterra 1966 y Corea-Japón 2002, el resultado fue favorable para los europeos.
FIFA acepta curiosa petición de Argentina para el duelo ante Inglaterra
12 de 15

El partido marcará además un nuevo capítulo de una rivalidad histórica. Será la primera vez en 24 años que ambos seleccionados se enfrenten en una Copa del Mundo y, también, el primer cruce entre ambos en una semifinal mundialista.
FIFA acepta curiosa petición de Argentina para el duelo ante Inglaterra
13 de 15

Esta solicitud tuvo una rápida respuesta por parte de la FIFA, en la que accedió por completo a esta petición de Argentina, quien podrá jugar de azul ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.
FIFA acepta curiosa petición de Argentina para el duelo ante Inglaterra
14 de 15

De esta forma, Argentina tendría todo preparado para lo que será su enfrentamiento ante Inglaterra, en la que quiere dejar en el camino al conjunto europeo en lo que promete ser un batallado duelo en Atlanta.
FIFA acepta curiosa petición de Argentina para el duelo ante Inglaterra
15 de 15

El partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 se llevará a cabo el miércoles 15 de julio.
Cargar más fotos