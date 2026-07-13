  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Horóscopo de hoy, 13 de julio, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos

  • Actualizado: 13 de julio de 2026 a las 03:30 -
  • Agencia EFE
Horóscopo de hoy, 13 de julio, predicciones de cada signo zodiacal
1 de 13

Aprovechar oportunidades, la envidia de un compañero o la mejora en la salud de un ser querido, esto dice el horóscopo para hoy lunes 13 de julio.
Horóscopo de hoy, 13 de julio, predicciones de cada signo zodiacal
2 de 13

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). La preparación de diversos temas legales te mantendrá en tensión buena parte del día. Puedes encontrar complicaciones, por lo que si te dedicas a este ámbito laboral, deberás mostrar meticulosidad en los detalles para no perjudicar a ningún cliente.

Horóscopo de hoy, 13 de julio, predicciones de cada signo zodiacal
3 de 13

TAURO (21 abril - 20 mayo). Las cosas en el trabajo van por donde tú quieres, tus proyectos se llevan a cabo y serás felicitado por ello, aunque te surgirá un problema con el que no contabas: la envidia de algún compañero.

Horóscopo de hoy, 13 de julio, predicciones de cada signo zodiacal
4 de 13

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). No hay buenas perspectivas para los negocios o las inversiones en estos días; no será aconsejable que pruebes suerte en el sentido literal de la expresión, más bien tendrías que trazar un plan para sanear tus cuentas y ahorrar de donde puedas.

Horóscopo de hoy, 13 de julio, predicciones de cada signo zodiacal
5 de 13

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Debes olvidarte de las viejas rencillas familiares e iniciar una nueva etapa sin rencores; es tiempo de limar asperezas con la gente que en el fondo quieres, porque la vida finalmente te llevará hasta ellos, hazlo lo antes posible.

Horóscopo de hoy, 13 de julio, predicciones de cada signo zodiacal
6 de 13

LEO (23 julio - 22 agosto). En un día lleno de rutinas y compromisos laborales, las mejores noticias vendrán relacionadas con la salud, mejorarán sustancialmente las condiciones de una persona querida que te llenaban de preocupación.

Horóscopo de hoy, 13 de julio, predicciones de cada signo zodiacal
7 de 13

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). La mejoría de una persona que tienes muy cerca te animará y hará que te encuentres orgulloso de tus esfuerzos por animarla. Estarás pendiente de que tus superiores dicten sentencia sobre tu futuro en la empresa, y eso mantiene tus nervios a tope.

Horóscopo de hoy, 13 de julio, predicciones de cada signo zodiacal
8 de 13

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). El relajo con el que te tomarás hoy el día no casará muy bien con las personas de tu entorno, que te instarán a tomar ciertas iniciativas para las que no te encuentras en tu mejor momento. Si tienes pareja, es tiempo de tormenta.

Horóscopo de hoy, 13 de julio, predicciones de cada signo zodiacal
9 de 13

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Se te abrirán oportunidades de mejora gracias a nuevos estudios, y no te convendría ponerte en plan perezoso; debes aprovechar esta ocasión sin miedos, porque resultará muy positiva para tu futuro inmediato.

Horóscopo de hoy, 13 de julio, predicciones de cada signo zodiacal
10 de 13

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Tendrás noticias de alguien de tu pasado con quien tuvo una intensa relación que el tiempo fue diluyendo, pero que te dará grandes alegrías en estos momentos y por tanto sembrará de dudas tu futuro.

Horóscopo de hoy, 13 de julio, predicciones de cada signo zodiacal
11 de 13

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Mucha precaución con tus manifestaciones en tu ámbito diario, de trabajo o estudio. No digas más de lo que debes hasta estar seguro de por dónde van las cosas, porque puedas acabar pagando los errores de otros.

Horóscopo de hoy, 13 de julio, predicciones de cada signo zodiacal
12 de 13

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Posibilidad de éxito en el trato directo con las personas de las que depende tu negocio. Encontrarás la forma de atraer su interés y ofrecer el servicio que necesitan en ese momento. Si sigues así, tu carrera en la empresa será imparable.
Horóscopo de hoy, 13 de julio, predicciones de cada signo zodiacal
13 de 13

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). No te confíes. Aunque las cuestiones laborales van estupendamente, no tienes que dejar ningún cabo suelto en los proyectos de importancia que manejes en estos momentos, porque podría marcar tu futuro inmediato.

Cargar más fotos