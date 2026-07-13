FIFA toma decisión con árbitro del polémico Argentina-Egipto en el Mundial

El Argentina vs Egipto en octavos de final desató el caos en el Mundial 2026 luego de las polémicas arbitrales que fueron el centro de los reflectores en la clasificación de la Albiceleste.
En aquel partido, los faraones comenzaron ganando el encuentro, y de hecho, estuvieron eliminando a la actual campeona del mundo por diferencia de dos goles y en más de 70 minutos.
Sin embargo, Lionel Messi terminó liderando una épica remontada que tuvo tintes de polémica, ya que Egipto reclamaba una falta previa al tercer gol.
Tras el partido, desde la Federación mostraron su molestia: "La Federación no puede permanecer en silencio ante las decisiones arbitrales observadas durante el partido contra Argentina, así como ante el uso inadecuado del VAR".
"Varias jugadas clave suscitaron serias preocupaciones y dejaron profundas dudas sobre la coherencia e imparcialidad de unas decisiones que influyeron directamente en el desarrollo del partido", afirmó la EFA su comunicado.
Con esto, pedían la exclusión del cuerpo arbitral comandado por Letexier para el resto de la competencia.
Sin embargo, la FIFA respaldó las decisiones de todo el equipo arbitral del Argentina vs Egipto por lo que no hubo 'castigo' por lo sucedido en octavos de final.
Estuvo ausente de los juegos de cuartos de final y ahora en la previa de las semifinales, se ha confirmado la determinación de la FIFA con el árbitro francés.
Y es que L’Équipe confirmó que el árbitro francés ya no pitará partidos en esta Copa del Mundo, explicando los motivos.
El motivo principal es que su país aún sigue con vida en el Mundial 2026, por lo que no puede volver a ser partícipe de alguno de los juegos restantes.
Esto debido a que estaría tomando decisiones en partidos que influyen directamente con lo que suceda con la Selección de Francia.
"La FIFA ha excluido a los árbitros de las naciones que aún compiten para evitar cualquier conflicto de intereses durante las semifinales, el partido por el tercer puesto y la final", informa L'Equipé.
El polémico árbitro queda fuera de la lista, al igual que los representantes de los equipos clasificados: Argentina, Inglaterra y España.
Letexier estuvo en tres juegos: el Ecuador vs Costa de Marfil, Arabia Saudita vs Cabo Verde y el último Argentina vs Egipto.