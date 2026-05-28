Barcelona mete miedo en el mercado: va por otros dos fichajes para dominar Europa

En las oficinas del Spotify Camp Nou esperan que, en un sentido o en otro, el asunto se resuelva antes del inicio del Mundial (11 de junio) porque la idea del club catalán es cerrar lo más rápido las contrataciones previstas antes de la cita mundialista, en la que Argentina defiende el título logrado en Catar 2022, ya que una eventual gran actuación en ella distorsionaría el mercado.