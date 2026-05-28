Barcelona mete miedo en el mercado: va por otros dos fichajes para dominar Europa

Tras atar el fichaje de Anthony Gordon, el Barcelona ahora fija sus objetivos en otros dos refuerzos de lujo para estremecer el mercado de verano en Europa.
El Barcelona logró el título de la Liga Española 2025-2026, pero sigue con la tarea pendiente de conquistar la Champions League, donde sumó un nuevo fracaso.
El Barça sigue acelerando en el mercado de pases y, una vez cerrada la contratación de Anthony Gordon (Newcastle), a falta de oficialidad, ahora fija sus objetivos en otros dos fichajes bomba.
Anthony Gordon ha llegado este jueves al aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat para pasar la revisión médica previa a la firma de su contrato como nuevo jugador del Barça para las próximas cinco temporadas, procedente del Newcastle.
El internacional inglés se convertirá en el primer refuerzo del equipo entrenado por Hansi Flick con vistas a la próxima temporada, después de que el director deportivo azulgrana, Deco, acelerara un acuerdo esta semana con los agentes del futbolista en un viaje a Londres.
La operación, fraguada hace unos meses, se ha concretado en un tiempo récord, debido al interés del club catalán de cerrarla antes de la disputa del Mundial y ante las ofertas que el Newcastle tenía por Gordon procedente del Bayern Múnich y del Liverpool. El fichaje se ha cerrado por 70 millones de euros fijos más 10 en variables.
En paralelo, el director deportivo del Barcelona, Anderson da Souza 'Deco', ya ha empezado a embastar la próxima operación: la posible llegada de Julián Alvarez.
Según informan desde España, en la noche del miércoles ya hubo una primera reunión del Barcelona con el entorno del jugador argentino del Atlético de Madrid.
De acuerdo a algunas informaciones, el club catalán ya conoce de primera mano la voluntad del argentino de jugar el próximo curso en el Barça, aunque todo está pendiente de que los clubes puedan ponerse de acuerdo en una operación que se adivina muy complicada.
El delantero originario de Calchín (provincia de Córdoba) es el favorito para ocupar la posición que ha dejado Robert Lewandowski, un deseo expreso del presidente electo Joan Laporta, pero tiene una cláusula prohibitiva, en torno a los 500 millones de euros (unos 581 millones de dólares).
Pese a las diferencias económicas existentes, desde el Barcelona no desean que las conversaciones se alarguen, aunque algunas fuentes consultadas por EFE no prevén que se desarrollen tan rápido como en el caso de Gordon.
En las oficinas del Spotify Camp Nou esperan que, en un sentido o en otro, el asunto se resuelva antes del inicio del Mundial (11 de junio) porque la idea del club catalán es cerrar lo más rápido las contrataciones previstas antes de la cita mundialista, en la que Argentina defiende el título logrado en Catar 2022, ya que una eventual gran actuación en ella distorsionaría el mercado.
Todo ello se debe a que el músculo financiero de la entidad catalana, muy alicaído en los últimos años, mejorará ostensiblemente, ya que desde el Barcelona se prevé que podrá volver a operar con normalidad en el mercado y entrar en la regla 1:1.
Para ello necesita cerrar este último ejercicio en positivo, ingresar unos 30 millones de euros (unos 35 millones de dólares) restantes en los asientos VIP del estadio y cerrar alguna salida en el mercado, la más factible es la de Ansu Fati.
Y es que la liberación de masa salarial procedente de la marcha de Robert Lewandowski ha supuesto un alivio para las arcas de la entidad azulgrana.
Tras la llegada de Gordon y las negociaciones por Julián Alvarez, el Barça también contempla como "oportunidad de mercado" la llegada del portugués Bernardo Silva.
El centrocampista portugués ha finalizado su vinculación con el Manchester City y por lo tanto llegaría con la carta de libertad.
Jorge Mendes y el Barcelona están planeando una reunión la próxima semana, con el traspaso de Bernardo Silva como tema principal de discusión. Podría ser la reunión en la que se cierren todos los detalles finales.
Bernardo Silva pide 4 millones de euros netos al año (8 millones de euros brutos al año), menos de lo que ganaba en el Manchester City, y está dispuesto a reducir aún más su salario para que el movimiento se haga realidad.
Bernardo Silva ganó un total de 20 títulos oficiales durante sus 9 exitosas temporadas con el Manchester City (6 Premier League, 1 Champions, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa UEFA, 2 FA Cup, 5 Copa de la Liga y 4 Community Shields).