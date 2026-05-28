Diario Diez celebra 20 años siendo parte de las mayores gestas deportivas

El equipo de Diario Deportivo Diez ha evolucionado con el tiempo, pero el vínculo de hermandad y la pasión por los deportes se mantiene.
Lizza Bobadilla de Handal, Nahún Aguilar, Ana María Reyes, Arturo Nolasco y Sebastián Canahuati
Durante las actividades hubo mucho entretenimiento y entrega de reconocimientos destacando el arduo trabajo y el compromiso de los integrantes de Diez
Carlos Castellanos, periodista de Diez, con sus premios
El periodista Carlos Castellanos recibió un reconocimiento por Nahún Aguilar, jefe de Deportes de Diez
El ambiente en la Redacción fue de armonía, cada integrante de Diez disfrutó de la jornada
Álex Paz, camarógrafo de Opsa, durante el evento
El evento empezó en la mañana y se extendió durante la tarde, con un programa cargado de sorpresas, exquisita comida, reconocimientos y premios
Los juegos hicieron vibrar a la Redacción, en donde participaron no solo miembros de Diario Diez, sino que también de Diario La Prensa.
El periodista Carlos Castellanos con su reconocimiento recibido de parte de Nahún Aguilar
Ana María Reyes, directora de Estrategia Digital de Grupo Opsa, mientras daba su discurso de gratitud, felicitación y motivación al equipo de Diez.
Carlos Castellanos ganó un ventilador y un balón durante la etapa de sorteos
Marlon Murcia, uno de los programadores de Grupo Opsa, fue uno de los homenajeados
Rigo Díaz con sus premios tras el sorteo
Oswaldo García, motorista de Opsa, con sus premios
Kevin Oseguera con sus premios tras participar en uno de los juegos
Marggie Vijil fue otra homenajeada en el evento de celebración
Zayra Caballero y Nahún Aguilar
Kelvin Coello recibió su galardón por Arturo Nolasco, jefe de Contenidos Audiovisuales en Grupo Opsa
Diario Deportivo Diez nació el 27 de mayo del 2006, desde ese entonces, han sido parte de la historia deportiva en Honduras y el mundo
Uno de los pasteles compartidos durante la celebración del 20 aniversario de Diez
Este también se compartió en la Redacción, en el mismo se leía la frase: "¡Feliz Día del Periodista!".
Kevin Oseguera posó con su reconocimiento, entregado por la Lizza Bobadilla de Handal, gerente de Audiencias Segmentadas de Grupo OPSA.
Claudia Torres recibe su reconocimiento por Arturo Nolasco
Los periodistas de Diario Deportivo Diez en San Pedro Sula
Kelvin Coello fue uno de los ganadores en los juegos realizados en la celebración
Ariel Trigueros, periodista de Diario La Prensa, también figuró en los ganadores de los sorteos
Los homanejados con directivos de Grupo Opsa y Diario Diez
Nahún Aguilar dando las palabras de bienvenida en la celebración del 20 aniversario de Diario Diez
Arturo Nolasco hizo lo propio en su discurso, recordando los inicios de la marca y su evolución con los años
Neptalí Romero, Jerson Hernández, Nahún Aguilar y Arturo Nolasco
Billy Vásquez y Gustavo Roca