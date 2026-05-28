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Diario Diez celebra 20 años siendo parte de las mayores gestas deportivas

Diario Deportivo Diez reunió a su equipo en una jornada de celebración en San Pedro Sula, donde se entregaron reconocimientos y atractivos premios

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El equipo de Diario Deportivo Diez ha evolucionado con el tiempo, pero el vínculo de hermandad y la pasión por los deportes se mantiene.

 FOTOS: MAURICIO AYALA
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Lizza Bobadilla de Handal, Nahún Aguilar, Ana María Reyes, Arturo Nolasco y Sebastián Canahuati
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Durante las actividades hubo mucho entretenimiento y entrega de reconocimientos destacando el arduo trabajo y el compromiso de los integrantes de Diez
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Carlos Castellanos, periodista de Diez, con sus premios
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El periodista Carlos Castellanos recibió un reconocimiento por Nahún Aguilar, jefe de Deportes de Diez
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El ambiente en la Redacción fue de armonía, cada integrante de Diez disfrutó de la jornada
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Álex Paz, camarógrafo de Opsa, durante el evento
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El evento empezó en la mañana y se extendió durante la tarde, con un programa cargado de sorpresas, exquisita comida, reconocimientos y premios
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Los juegos hicieron vibrar a la Redacción, en donde participaron no solo miembros de Diario Diez, sino que también de Diario La Prensa.

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El periodista Carlos Castellanos con su reconocimiento recibido de parte de Nahún Aguilar
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Ana María Reyes, directora de Estrategia Digital de Grupo Opsa, mientras daba su discurso de gratitud, felicitación y motivación al equipo de Diez.

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Carlos Castellanos ganó un ventilador y un balón durante la etapa de sorteos
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Marlon Murcia, uno de los programadores de Grupo Opsa, fue uno de los homenajeados
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Rigo Díaz con sus premios tras el sorteo
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Oswaldo García, motorista de Opsa, con sus premios
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Kevin Oseguera con sus premios tras participar en uno de los juegos
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Marggie Vijil fue otra homenajeada en el evento de celebración
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Zayra Caballero y Nahún Aguilar
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Kelvin Coello recibió su galardón por Arturo Nolasco, jefe de Contenidos Audiovisuales en Grupo Opsa
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Diario Deportivo Diez nació el 27 de mayo del 2006, desde ese entonces, han sido parte de la historia deportiva en Honduras y el mundo
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Uno de los pasteles compartidos durante la celebración del 20 aniversario de Diez
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Este también se compartió en la Redacción, en el mismo se leía la frase: "¡Feliz Día del Periodista!".
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Kevin Oseguera posó con su reconocimiento, entregado por la Lizza Bobadilla de Handal, gerente de Audiencias Segmentadas de Grupo OPSA.
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Claudia Torres recibe su reconocimiento por Arturo Nolasco
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Los periodistas de Diario Deportivo Diez en San Pedro Sula
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Kelvin Coello fue uno de los ganadores en los juegos realizados en la celebración
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Ariel Trigueros, periodista de Diario La Prensa, también figuró en los ganadores de los sorteos
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Los homanejados con directivos de Grupo Opsa y Diario Diez
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Nahún Aguilar dando las palabras de bienvenida en la celebración del 20 aniversario de Diario Diez
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Arturo Nolasco hizo lo propio en su discurso, recordando los inicios de la marca y su evolución con los años
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Neptalí Romero, Jerson Hernández, Nahún Aguilar y Arturo Nolasco
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Billy Vásquez y Gustavo Roca
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