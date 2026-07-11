Impactante: ¿De qué murió Jayden Adams, jugador de Sudáfrica? Policía se pronuncia

El mundo del futbol fue sacudido este sábado 11 de julio luego de que se diera a conocer la noticia sobre el fallecimiento de Jayden Adams, futbolista de 25 años que recién jugó el Mundial 2026 con la Selección de Sudáfrica.
Adams murió apenas días después de que el equipo sudafricano terminara su participación en el torneo, quedándose en 16avos de Final luego de caer por la mínima ante Canadá.
Días antes de su muerte, del atleta sudafricano celebraba junto a su equipo en los vestidores su victoria de 1-0 ante Corea del Sur en la fase de grupos en el Estadio Monterrey de Nuevo León, Méxco.
El ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica, Gayton McKenzie, lamentó lo ocurrido: "Con profunda consternación y gran pesar, he recibido la noticia del fallecimiento de Jayden Adams, centrocampista del Mamelodi Sundowns y de la selección sudafricana", afirmó.
La muerte de Adams se produjo después de que su abuela, Marianna Adams, falleciera a los 72 años en un hospital de la urbe de Stellenbosch, a unos 50 kilómetros de Ciudad del Cabo, el pasado 17 de junio.
El cuerpo del deportista fue descubierto en una propiedad ubicada el barrio de Schotsche Kloof, en el centro de Ciudad del Cabo (suroeste), confirmó la Policía.
Si bien aún no se dan a conocer las causas de la muerte de Jayden Adams, sí se han comenzado a revelar algunos detalles de su deceso, el cual incluso ya fue confirmado por la policía sudafricana.
Y es que se dio a conocer que la policía de Ciudad del Cabo Central, lugar donde nació Jayden Adams, abrió una investigación tras hallar un cuerpo sin vida de un hombre de 25 años en una propiedad ubicada en Military Road, Schotsche Kloof, el sábado por la mañana.
Asimismo, el Capitán Van Wyk, portavoz de la provincia del Cabo Occidental, reveló que los policías hallaron al cadáver cerca de las 11:06 horas de la mañana (tiempo de Sudáfrica).
“Se ha abierto una investigación judicial tras el hallazgo del cuerpo de un hombre de 25 años de edad en una localidad de Military Road, Schotsche Kloof. Se están investigando las circunstancias que rodean el incidente”, dijo Van Wyk.
De acuerdo con información publicada por el medio Sunday World, el futbolista de 25 años falleció de manera trágica en su hogar, supuestamente tras quitarse la vida. Esta versión añade una profunda tristeza a una noticia que ya había sacudido al entorno del fútbol internacional.
La tragedia golpea a la familia del jugador por partida doble. Apenas dos semanas antes de este terrible desenlace, Adams había sufrido la pérdida de su abuela, Marianna Adams, quien falleció un día antes de que Sudáfrica enfrentara a la República Checa en el torneo mundialista.
Pese al dolor por el fallecimiento de su abuela, el joven mediocampista decidió mantenerse concentrado con los 'Bafana Bafana' en Estados Unidos y México. En aquel encuentro en Atlanta, Adams saltó a la cancha como titular y disputó toda la primera mitad.
El Mundial 2026 significaba el punto más alto en la carrera de la joven promesa sudafricana. De hecho, Adams cumplió el sueño de ser titular en el partido inaugural del torneo frente a México, jugando 61 minutos sobre la cancha del histórico Estadio Azteca.
Adams pasó por las estructuras de desarrollo juvenil del Stellenbosch FC y se unió a Sundowns en enero de 2025.