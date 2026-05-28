Madonna asegura que John F. Kennedy Jr. fue su mejor amante

Eso no impidió que la pareja se divirtiera de otras maneras y que Kennedy comentara que la cantante de "Vogue" tenía "uno de los cuerpos más bellos que jamás había visto". Según el libro, muchos años después, Penn apareció en la portada de diciembre de 1998 de la revista George de Kennedy, y cenaron juntos. El amigo afirma que JFK Jr. le aseguró a Penn que "nunca conoció a Madonna en el sentido bíblico".