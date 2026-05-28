Madonna asegura que John F. Kennedy Jr. fue su mejor amante

Cuando le preguntaron recientemente quién había sido su mejor amante, Madonna dijo que solo estaba preparada para nombrar a los fallecidos. Pero de entre todos sus exnovios, eligió a John F. Kennedy Jr.
La Reina del Pop está promocionando su nuevo álbum, "Confessions II", con una colaboración con Grindr. Y en lugar de la típica gira de prensa, grabó un video con el dramaturgo Jeremy O. Harris, Bob The Drag Queen, la bailarina Ivy Mugler, el diseñador Raul Lopez y Marcello Gutierrez de ID, quien fue quien hizo las preguntas.
Page Six consiguió el vídeo antes de su lanzamiento, y en un momento especialmente memorable, López pregunta a Madonna: "¿Quién fue tu mejor amante?".
“Solo voy a nombrar a gente muerta”, dijo la superestrella de “Papa Don’t Preach”, antes de taparse la boca y susurrar: “John Kennedy Jr.”, provocando un coro de “¡Cállense!” tan fuerte que el difunto heredero bien podría haberlo oído. Aportando un valioso contexto periodístico, López añadió: “Todo el mundo dice que era un crack y que era un buen amante”.
“Mmm hmm”, confirmó Madonna con una innegable satisfacción. “Eres la tercera persona que oigo decir eso”, dijo López, quien quizás debería ser considerada como sustituta de Anderson Cooper en “60 Minutes”. La pareja salió muy brevemente a finales de los 80.
“Lo de Madonna fue solo un romance pasajero”, dijo un amigo íntimo de Kennedy en “JFK Jr.: Una biografía oral íntima”, de RoseMarie Terenzio y Liz McNeil, publicado en 2024. “Nada más. Apenas un romance pasajero”.
El libro afirma que se conocieron mientras él salía con la actriz Christina Haag y Madonna estaba casada con Sean Penn. El amigo de Kennedy, que prefiere permanecer en el anonimato, dice que la estrella del pop intentó seducir a JFK Jr., “y fue un halago; estaba en la cima de su carrera”.
“Todo se basó en la atracción física, no iba a ser nada más allá”, afirmó la fuente.
De forma bastante sorprendente —si el libro es cierto— John-John ganó el primer premio en el dormitorio de Madonna (categoría de fallecidos) sin todas las herramientas habituales a su disposición. "No tenían las medidas de protección y ella era muy estricta con la prevención del VIH", explica el amigo.
Eso no impidió que la pareja se divirtiera de otras maneras y que Kennedy comentara que la cantante de "Vogue" tenía "uno de los cuerpos más bellos que jamás había visto". Según el libro, muchos años después, Penn apareció en la portada de diciembre de 1998 de la revista George de Kennedy, y cenaron juntos. El amigo afirma que JFK Jr. le aseguró a Penn que "nunca conoció a Madonna en el sentido bíblico".