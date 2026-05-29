Horóscopo de hoy, 29 de mayo, predicciones de cada signo zodiacal

Tu pareja necesita un poco más de atención, puedes sorprenderla con un regalo.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Será importante para la buena marcha de tu economía una especial atención a los préstamos, herencias o testamentos, que deberás arreglar o renegociar con la familia. No importa el tiempo que te lleve, tendrás que dejarlo todo bien atado.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Puedes haber olvidado alguna fecha o cita de cierta relevancia, teniendo en cuenta tu propensión al desastre para estas cosas. Si se trata de una persona que realmente te quiere, sabrá entenderlo, pero deberías buscar otra forma de gestionar tu agenda.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Deja a un lado las cavilaciones sobre lo que puede o no pensar tu pareja, porque ella no está en absoluto en ese plano, e intenta disfrutar más de las buenas y nuevas amistades que ahora tienes.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). No te dejes llevar por la rutina y la vida fácil. En el trabajo debes luchar a fondo para conseguir aquello que tanto anhelas, pues los ascensos no suelen llegar sin un esfuerzo previo por tu parte.
LEO (23 julio - 22 agosto). Las relaciones de pareja que comienzan ahora pueden tomar un sentido bastante negativo debido a las tensiones externas, relacionadas con actitudes de tu familia respecto a tu pareja. Tienes que tomar cartas en el asunto antes de que lo hagan otros.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). El tiempo apremia y hoy te darás cuenta nada más levantarte. Puede que para ti las prisas sí que sean buenas, y que más valga hoy terminar el trabajo que bordarlo. Las personas que tienen una posición superior a ti pueden juzgarte prematuramente si tratas de persuadirlas.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Tu sentimentalidad está a flor de piel, para bien y para menos bien. Te sientes sensible y precisas atenciones de los demás, pero a veces los demás no se dan cuenta. Te sientes proclive al amor, la intimidad y la confidencia. ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre).
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Los asuntos de dinero irán mejorando poco a poco a partir de hoy, con mejoras salariales, nuevos ingresos familiares o el repunto de un negocio que parecía alicaído. Nada revolucionario, pero suficiente para pensar en unas buenas vacaciones.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Las tareas domésticas o las reparaciones sencillas en el hogar coparán hoy tus horas de descanso, pero tendrás la ventaja de compartir momentos divertidos con la familia, además de ahorrarte un dinero que te vendrá muy bien.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). A veces crees que todo lo que te rodea está en tu contra, aunque no hagas nada, te darás cuenta de que sí debes poner algo de tu parte para cambiar la situación. Una vez enderezado el rumbo, mejorarás tu estado de ánimo.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Tu buen estado de ánimo contagiará a quienes hoy compartan tus horas de trabajo o de ocio. Comunicativo, ocurrente y siempre en el lugar oportuno donde pasarlo bien, querrás que este estado se prolongue todo el fin de semana.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Excelente momento para ocuparte con un poco más dedicación al cuidado de tu propio cuerpo. El clima, las ocupaciones habituales, la familia, todo colaborará a que te sientas con plena disposición para darte los tratamientos que deseas.