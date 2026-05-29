Así asesinaron al joven taxista Pedro Servellón en el barrio Buenos Aires de Tegucigalpa

La muerte de un joven taxista a manos de sicarios ha causado consternación y luto en el barrio Buenos Aires de Tegucigalpa y en la comunidad del transporte. El hecho fue registrado la tarde del jueves 28 de mayo.
De acuerdo con la información preliminar, el joven conductor fue identificado como Pedro Rafael Servellón Padilla, de 26 años, quien fue atacado por sicarios que se transportaban en una motocicleta mientras realizaba sus labores.
Las imágenes captadas por el Sistema Nacional de Emergencias 911 muestran a los atacantes desplazándose en una motocicleta, la cual era conducida por una mujer y en la que también iba un hombre como acompañante.
En el video se observa que ambos presuntos sicarios vestían ropa oscura y portaban cascos al momento del ataque, además de que la motocicleta no portaba placas visibles.
Tras el hecho violento, vecinos de la zona auxiliaron al conductor del taxi identificado con el número 0874, quien presentaba varios impactos de bala.
El taxista fue trasladado de emergencia al Hospital Escuela, donde ingresó en estado crítico debido a la gravedad de las heridas.
Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena del crimen para iniciar las investigaciones correspondientes y recolectar evidencias. "Era guapo y joven", comentó una capitalina en redes sociales tras la triste noticia.
En el lugar del ataque, las autoridades levantaron varios casquillos de bala como parte del proceso investigativo.
Se informó que el taxista recibió alrededor de cinco impactos de bala, mientras la unidad de transporte quedó con múltiples perforaciones en su estructura, especialmente en la parte lateral, incluyendo daños en los vidrios.
Pese a haber permanecido varias horas en la sala de reanimación del Hospital Escuela, alrededor de las 8:00 de la noche del 28 de mayo se confirmó su fallecimiento. Hasta el momento, no se ha establecido el móvil del crimen ni la identidad de los responsables.