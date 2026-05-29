PSG da revés al Barcelona: descomunal oferta por Julián y la respuesta del Atlético

Sobre la situación que está atravesando el jugador, el periodista expresa que “Julián no habló ni con el club ni con el entrenador en ningún momento de que se quiera ir del Atlético. Sí lo ha dicho a través de su representante. Julián no habló con el Cholo, pero durante la temporada sí le ha dicho que hay clubes que han contactado con él”.