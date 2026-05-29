PSG da revés al Barcelona: descomunal oferta por Julián y la respuesta del Atlético

La novela continúa. Julián Álvarez parece ser el protagonista en el inicio del mercado de fichajes ante los intereses de equipos como el Barcelona, Arsenal y también PSG.
Varios grandes de Europa están buscando los servicios del argentino, que parece, ya habría manifestado por medio de su representante su deseo de salir del Atlético de Madrid.
De hecho, se informó que el Atlético le hizo una oferta con una mejora salarial a Julián, pero este la habría rechazado en busca de nuevos aires.
Desde España revelaron que el Barcelona ya lanzó su primera oferta por el argentino, pero desde el Atlético de Madrid sorprendieron con su respuesta.
Desde el cuadro colchonero insistieron, el atacante “no está en venta” y “Sólo es otra mentira más”, apuntaron desde fuentes del Atlético a EFE, sobre si ha llegado este viernes una oferta por parte del Barcelona a la entidad madrileña.
Ahora, al Barcelona le aparece un temido rival en el mercado de fichajes: el PSG. El conjunto parisino ya presentó una nueva oferta, superior al de los azulgranas.
Según reveló el periodista Iñaki Villalón en el programa El Chiringuito, el PSG le ofrece unos 120 millones al Atlético por el argentino y, además, incluyen a dos jugadores para que se vayan al equipo español.
Sin embargo, ante la descomunal oferta por parte del PSG, el cuadro rojiblanco mantiene su postura de no dejar ir tan fácilmente al delantero: “El Atlético de Madrid le dice al PSG que no, que de momento no negocia por Julián, que la prioridad es que Julián se quede en el Atlético de Madrid”.
Sobre la situación que está atravesando el jugador, el periodista expresa que “Julián no habló ni con el club ni con el entrenador en ningún momento de que se quiera ir del Atlético. Sí lo ha dicho a través de su representante. Julián no habló con el Cholo, pero durante la temporada sí le ha dicho que hay clubes que han contactado con él”.
“El Atlético le hizo una oferta para que cobre 10 millones netos por temporada”, informó, sin embargo el Atlético de Madrid recibió la negativa por parte del entorno del jugador.
“El PSG le ofrece lo mismo que cobra Dembélé. Dembélé está en torno a los 22 millones netos por temporada. Y me dicen que con los bonus llega hasta los 25 millones”, explicó.
Actualmente, Julián Álvarez gana alrededor de los 8 millones de euros netos por temporada, una cifra inferior a la de Jan Oblak.
Julián Alvarez fue fichado en 2024 por su actual equipo, con el que tiene contrato hasta junio de 2030, con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.
La entidad rojiblanca mantiene la misma línea de siempre en ese sentido, con la continuidad de ‘La Araña’ en el proyecto del Atlético de Madrid.
Julián Álvarez, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, llegó al Atlético de Madrid en el verano de 2024. Ha marcado 49 goles en 106 partidos desde entonces en las filas del conjunto que entrena Diego Simeone.